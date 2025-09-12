Opinión
12 de septiembre de 2025
82°ligeramente nublado
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La boricua Dianne Morales es la nueva directora ejecutiva de la organización El Puente

La líder cívica tiene más de tres década de experiencia en organizaciones comunitarias y sin fines de lucro

12 de septiembre de 2025 - 7:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La boricua Dianne Morales.
La boricua Dianne Morales. (Facebook / )
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La organización pro derechos humanos El Puente – cuya misión se centra en Nueva York y Puerto Rico-, designó a la puertorriqueña Dianne Morales como su nueva directora ejecutiva.

RELACIONADAS

“Dianne es una líder profundamente apasionada y comprometida, que ha dedicado su vida a impulsar movimientos comunitarios por un cambio sistémico equitativo, sostenible y basado en la autodeterminación”, indicaron los cofundadores de la organización, Frances Lucerna y Gino Maldonado, al anunciar la designación.

En su declaración, Lucerna y Maldonado destacaron que Morales tiene “vasta experiencia en liderazgo organizacional, creación de coaliciones amplias y su apoyo continuo a los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico”.

Morales, con más de tres décadas de experiencia en el liderazgo de entidades sin funes de lucro, fue directora ejecutiva y directora general de la organización comunitaria Phipps Neighborhoods. Actualmente, es parte del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de Human Services Action y de Ramapo for Children.

Antes fue maestra de educación especial y trabajadora social para casos de niños huérfanos. En 2021 aspiró sin éxito a la candidatura demócrata a la alcaldía de Nueva York.

“Me siento profundamente honrada de unirme a El Puente como su nueva directora ejecutiva y estoy agradecida con el comité, los trabajadores y los fundadores por confiarme este legado. Con raíces en la cultura puertorriqueña y basada en una poderosa tradición de justicia social y autodeterminación, El Puente ha sido por mucho tiempo un pilar de la comunidad de Brooklyn —y una fuente de inspiración para mí desde la infancia,” indicó Morales, al destacar que asume el puesto en momentos en que “nuestras comunidades y nuestra democracia están bajo amenaza”.

De cara a los desafíos actuales, Morales señaló que “este momento es un llamado a la acción para todas las personas que creen en la liberación y la justicia”.

En su nueva encomienda, Morales buscará fortalecer las alianzas comunitarias y la visión de justicia social de la organización, “mediante las artes culturales y la participación cívica”.

El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, la representante estatal Maritza Dávila, y las concejalas municipales Sandy Nurse y Jennifer Gutiérrez elogiaron la designación de Morales.

“Dianne Morales tiene una larga trayectoria de defensa centrada en la comunidad y construcción de coaliciones exitosas. Como una neoyorquina nacida y criada en Brooklyn y como madre, Dianne tiene las experiencias vividas de muchos de los jóvenes y familias que El Puente sirve”, sostuvo Gutiérrez.

Puerto RicoDiáspora puertorriqueñaNueva York
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
