Washington D.C. – Si los demócratas vuelven a proveer los votos decisivos, la Cámara de Representantes puede aprobar esta tarde una resolución que daría continuidad al presupuesto hasta principios de 2024, dividiéndolo en dos partes con fechas de vencimiento distintas, y evitaría un cierre parcial del gobierno federal a la medianoche del viernes.

Para eludir ser derrotado por su propia conferencia republicana antes de una votación final, el speaker Mike Johnson (Luisiana), colocó la legislación en calendario bajo suspensión de las reglas, lo que requiere, en una Cámara baja dividida 221 a 213, dos tercios de respaldo.

Si hubiese seguido el trámite regular de la legislación, el proyecto hubiese ido primero a una votación sobre las reglas de debate, que suele darse sobre líneas partidistas. Pero, al menos medio centenar de republicanos -liderados por el grupo más conservador, el Freedom Caucus-, hubiese votado en contra, lo que habría derrotado la medida.

La resolución propuesta por Johnson divide el presupuesto en dos, extendiendo una parte hasta el 19 de enero, y otra hasta el 2 de febrero.

La medida extiende las asignaciones para departamentos como Defensa, Veteranos, Agricultura, Transportación y Vivienda hasta el 19 de enero. Mientras, propone que el financiamiento para departamentos como Estado, Justicia, Comercio, Trabajo y Salud tenga vigencia hasta el 2 de febrero.

“Creo que va a haber un acuerdo bipartidista”, dijo en la mañana del martes el speaker Johnson, en una conferencia de prensa, en la que mantuvo que su acercamiento busca evitar que el Congreso vuelva a ser colocado contra la pared en la Navidad para que acepte un gigantesco proyecto de presupuesto que evite un cierre parcial del gobierno federal.

Un importante número de demócratas de la Cámara baja puede respaldar la legislación, pese a considerar que al colocarse dos fechas límites en la extensión de presupuesto algunos piensan que se incrementa la posibilidad de un cierre parcial del gobierno federal a principios de 2024. La resolución vigente, aprobada el 30 de septiembre principalmente con votos demócratas, expira al llegar el sábado.

¿Será suficiente el respaldo demócrata para aprobar la legislación? “Quédense en sintonía”, dijo el líder de la minoría demócrata cameral, Hakeem Jeffries (Nueva York), tras reconocer que la medida supone para su partido evitar los recortes que el movimiento de Donald Trump – Make America Great Again (MAGA)-, ha querido impulsar.

Hasta el momento, la votación sobre la resolución está programada para cerca de las 5:00 p.m., hora del este de Estados Unidos (6:00 p.m. en Puerto Rico). Pero, siempre puede haber retrasos.

Por su parte, tanto el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), como el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell (Kentucky), han dado a entender que están dispuestos a apoyar el proyecto republicano cameral, en aras de evitar una nueva crisis. En ese sentido, van a esperar por el resultado de la votación en la Cámara baja.

La resolución republicana revive la anterior ley agrícola y la extiende hasta septiembre de 2024, con la esperanza de que pueda ser reautorizada durante los próximos meses para un plazo de cinco años.

La ley agrícola anterior expiró el pasado 30 de septiembre, aunque algunos de sus programas, como los de asistencia alimentaria, son mandatorios y han seguido vigentes.

Los más conservadores han denunciado la resolución por no incluir nuevos recortes, nuevas medidas para reforzar la seguridad en la frontera con México, “y ninguna victoria significativa para el pueblo estadounidense”, según el Freedom Caucus, integrado por más de 40 republicanos y al que se le atribuye, sin embargo, la propuesta de dividir en dos el presupuesto.

Johnson sostuvo que él también quiere nuevos recortes, pero “no tenemos los votos para lograr eso”. “Tienes que dar las batallas que puedes ganar”, dijo Johnson.

Aunque los más conservadores denuncian ahora la propuesta de Johnson, quien a su vez es otro muy conservador, no planifican poner en peligro su presidencia.

Hace dos meses y medio, la resolución que extendió el 30 de septiembre el presupuesto federal hasta el 17 de noviembre fue aprobada principalmente con votos demócratas y le costó el puesto de speaker a Kevin McCarthy (California).

“Estamos haciendo la misma cosa (con el presupuesto)… Es triste que estemos haciendo lo mismo, pateando la lata hacia el frente”, dijo en tono de crítica hacia el speaker Johnson el conservador republicano Chip Roy (Texas).

McCarthy había adelantado que esta vez el puesto de speaker no estaría en juego, pues no hay otra persona en este momento que pueda conseguir 217 de los 221 votos republicanos en la Cámara baja y su conferencia no va a querer repetir las tres semanas que duró buscarle sustituto.