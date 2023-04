Nueva York - La intención de asociar los registros comerciales falsos de la organización de Donald Trump con potenciales violaciones a normas contributivas pueden reforzar las posibilidades de éxito de la fiscalía del distrito de Manhattan en el caso en contra del expresidente estadounidense, según expertos.

Al anunciar el martes los 34 cargos criminales, el fiscal Alvin Bragg afirmó que las imputaciones se basan en repetidas declaraciones falsas sobre registros de negocio, como parte de un esquema ilegal para esconder pagos que dañarían la candidatura presidencial de Trump en 2016.

El fiscal advirtió que presentará evidencia de que hubo tanto violaciones contributivas como electorales, adicionales a los registros comerciales fraudulentos.

Para poder convertir los registros falsos en delitos graves, Bragg tiene que atarlos a “la intención de defraudar y la intención de cometer otro delito y ayudar a y ocultar la comisión del mismo”.

Según Bragg, “los participantes también tomaron medidas que caracterizaron erróneamente, para efectos fiscales, la verdadera naturaleza de los pagos realizados para promover el plan”.

PUBLICIDAD

Andrew Weissman, quien fue fiscal federal, sostuvo que bajo la ley neoyorquina no se tiene que probar que el acusado incurrió en ese segundo delito, sino que tuvo la intención de cometerlo. “No tienes que haberlo cometido”, dijo Weissman en MSNBC, al explicar por qué los delitos que el fiscal Bragg precisa son únicamente las falsas declaraciones en los registros de negocio de la organización Trump.

“Mantengan los ojos sobre los delitos contributivos”, indicó el martes el profesor de Derecho de New York University Ryan Goodman, quien previamente señaló al periódico The New York Times que las denuncias tributarias pueden “salvar el caso de retos legales que pueden surgir si solo están predicados en leyes electorales federales o estatales”.

Rebecca Roiphe, profesora en New York Law School, afirmó, por su parte, que un delito tributario “es mucho más simple” de probar que el impacto del caso en una elección.

El fiscal también ha hecho referencia a una ley del estado de Nueva York que establece que es un delito conspirar para promover, por medios ilegales, una candidatura electoral. No precisó como la atará a una elección presidencial.

La declaración de hechos que presentó el fiscal Bragg ante el juez Juan Mechan detalla la relación de pagos que hiciera a Trump en 2017 a su entonces abogado Michael Cohen para esconder que le reembolsaba $130,000 pagados a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels, para evitar que en medio de la campaña de 2016 divulgara detalles de las supuestas relaciones sexuales extramaritales que tuvo en 2006 con el ahora expresidente.

PUBLICIDAD

El fiscal Bragg sostuvo que para esconder el verdadero motivo de los pagos a Cohen, Trump los disfrazó como una compensación por servicios legales. Durante los 12 meses de 2017, le dio mensualmente $35,000, para un total de $420,000.

De esta forma, sostuvo el fiscal Bragg, Cohen no salía perjudicado tributariamente.

El fiscal ha hecho referencia a una ley del estado de Nueva York que establece que es un delito conspirar para promover, por medios ilegales, una candidatura electoral.

Como parte del esquema para hacer transacciones que protegieran la primera campaña presidencial de Trump, el fiscal Bragg también menciona los pagos de $150,000 a la ex modelo de Playboy Karen McDougal, quien también reveló que tuvo relaciones sexuales extramaritales con Trump, y $30,000 a un portero que alegaba que el entonces empresario y presentador de televisión había tenido un hijo fuera del matrimonio que no había reconocido.

A finales de 2018, la empresa American Media, propietaria del tabloide National Enquirer, logró un acuerdo con la fiscalía federal del distrito sur de Nueva York sobre su participación en el esquema para pagarle a McDougal por su historia, la cual nunca publicó para evitar que perjudicara a Trump antes de las elecciones.

/

El fiscal Bragg mantuvo en la declaración de hechos que Cohen coordinó con Trump el pago a ambas mujeres. En el caso de Daniels, Trump instruyó a Cohen a que retrasara los pagos hasta después de las elecciones.

Además de Cohen, quien cumplió un año de cárcel a nivel federal en relación a estos asuntos, el Gran Jurado que aprobó los cargos escuchó el testimonio del presidente de American Media, David Pecker, amigo del expresidente, quien el fiscal Bragg sostiene que participó del esquema para evitar que las denuncias sobre relaciones extramaritales dañaran la oportunidad de victoria de Trump, en 2016.

PUBLICIDAD

Trump, quien desde noviembre pasado anunció su precandidatura a la Casa Blanca, no solo ha proclamado su inocencia, sino que ha acusado a Bragg de interferir en las elecciones presidenciales de 2024, con la presentación de los 34 cargos criminales. Ha alegado además que tanto Bragg como el juez Juan Merchan están motivados políticamente.

Trump se declaró no culpable en una sesión en la corte criminal de Manhattan, De regreso a su residencia de Mar A Lago, en Florida, Trump consideró que la acusación en su contra “es un insulto a nuestro país en momentos en que el mundo se ríe de nosotros”

El expresidente se enfrenta también, entre otras cosas, a investigaciones sobre los esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 y por haberse llevado sin autorización documentos secretos a su residencia de Mar A Lago.