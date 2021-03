Washington D.C. – Los legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) expresaron hoy entusiasmo con el nuevo proyecto de ley de las congresistas demócratas puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez que busca vincular al gobierno federal con una Convención de Status y un referéndum con alternativas de status “no territoriales”.

“Nos satisface que en esta nueva versión se reconoce que el proceso conlleva varias fases de consulta con el pueblo de Puerto Rico y que el mismo debe ser capaz de elegir entre todas las opciones no territoriales que puedan ser promulgadas”, indicó la portavoz del MVC en el Senado, Ana Irma Rivera Lassén, al acentuar que la medida contiene cambios solicitados por su partido.

La posición favorable del MVC en torno al proyecto 2070 de Velázquez y Ocasio Cortez incluye al representante José Bernardo Márquez, quien cree en la estadidad.

El proyecto de Velázquez y Ocasio tiene en total 74 coautores. La medida también fue presentada en el Senado por el demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey), con el coauspicio de otros siete senadores, incluido el republicano Roger Wicker (Misisipi).

“De aprobarse este proyecto, el Congreso se estaría comprometiendo y vinculando con el resultado del referéndum de status organizado por la Asamblea Constitucional. Esa ha sido la evasiva histórica de Estados Unidos, por lo que el mecanismo propuesto por el proyecto de autodeterminación posibilita el destranque de la relación colonial mediante un proceso vinculante”, afirmó Márquez.

El senador Rafael Bernabe, por su parte, dijo que la legislación ha mejorado el lenguaje que busca vincular al Congreso con la convocatoria a la Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales en la que los electores puedan votar en orden de preferencia. Pero, cree que puede mejorarse más.

“Como propusimos sería positivo que el Congreso se pronuncie sobre las opciones antes y no después que se sometan al pueblo de Puerto Rico. Esperamos estos puntos puedan atenderse en el proceso de vistas sobre el proyecto en el que esperamos poder participar”, agregó Bernabe.

La portavoz del MVC en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales, mientras, señaló que “es importante que queda claro que todas las opciones de autodeterminación a ser consideradas deben ser no territoriales”.

En una transmisión anoche por Facebook, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González – quien defiende una medida pro estadidad presentada reafirmó sus críticas a la legislación, por entender que Puerto Rico ya ejerció su libre determinación, y expresó que la medida “busca favorecer la independencia”.

Ese mismo argumento lo utilizan legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) que fueron asignados a buscar coauspiciadores para el proyecto pro estadidad presentado por la comisionada González y el congresista demócrata Darren Soto (Florida).

“Nosotros, la delegación del PNP en la Cámara de Representantes, vamos a abogar en contra (del proyecto Velázquez-Ocasio Cortez) porque no representa la democracia. El pueblo rechazó la independencia, que es lo que está detrás de esta medida. Estas dos congresistas no nos representan y vamos a combatir la imposición de una selección que el pueblo no quiere”, indicaron, en un comunicado, los representantes José Enrique Meléndez, José Aponte y Eddie Charbonier.

Tras el referéndum del 3 de noviembre, en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos, los legisladores del PNP afirmaron que “Puerto Rico ya se ha expresado sobre este asunto, rechazando la actual condición colonial y escogiendo la estadidad en múltiples ocasiones”.

Por otro lado, la ex candidata del MVC a comisionada residente en Washington Zayira Jordán Conde –quien aspiró y luego se retiró de la contienda para elegir seis cabilderos estadistas-, dio hoy su respaldo al proyecto pro estadidad de Soto y González.

En julio de 2020, Jordán Conde escribió al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), para que aclarara que el Congreso no tenía compromiso con el referéndum estadidad sí o no de noviembre pasado

En octubre, Jordán consideró que era el PNP, por los casos de corrupción, el partido que pudiera traer la independencia. Ahora, dice estar convencida que la Asamblea de Status que defendió hasta principios de noviembre “no es viable”, porque, a su juicio, hay independentistas que “no aceptan la estadidad como opción descolonizadora”.