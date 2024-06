Líderes del Senado advierten la reautorización de la ley agrícola, que incluye el PAN, puede aplazarse hasta 2025

Ante la falta de acuerdos sobre las asignaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) – lo que incluye las diferencias sobre el acceso de Puerto Rico a ese programa-, y temas relacionados al cambio climático, los legisladores federales discuten tanto una extensión de la ley temporal vigente hasta diciembre como la posibilidad de extenderla has septiembre del próximo año.

“No voy a respaldar un proyecto malo” , dijo al periódico The Washington Post la presidenta del Comité de Agricultura, la demócrata Debbie Stabenow (Michigan), quien se retira del Senado al terminar esta sesión.

Mientras, el líder de la minoría republicana en el comité, John Boozman (Arkansas), afirmó que “si no hacemos mejoras significativas, si no ponemos más agricultura en la ley agrícola, estaremos mejor no teniendo un nuevo proyecto agrícola”.