La Cámara baja federal atenderá los proyectos de presupuesto antes de ordenar una votación sobre el potencial aumento al PAN

El ambicioso plan de Scalise persigue aprobar los 12 proyectos de presupuesto antes del receso de agosto, lo que no se ha logrado en muchos años y se dificulta aún más ante la oposición de los más conservadores a cualquier medida que no reduzca los gastos domésticos sociales.

“Los críticos han perdido mucho aliento diciéndome lo que no se puede hacer, y (el jueves) el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes demostró que estaban equivocados” , indicó Thompson después de la votación, al felicitar a los representantes Caraveo, Davis, Sorensen y Bishop “por su voluntad de ver más allá de la retórica partidista hiperbólica”.

“Y también está claro que no podemos perder tiempo en propuestas que no puedan cumplir ese objetivo. Siempre he creído que hay un camino bipartidista a seguir si mantenemos la larga tradición de respetar las necesidades e intereses de la amplia coalición agrícola y alimentaria. Mi puerta permanece abierta y estoy lista para encontrar un camino exitoso hacia adelante”, afirmó Stabenow, quien se retira del Senado al terminar esta sesión 118 del Congreso.