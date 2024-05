Los demócratas buscarán enmendar el proyecto republicano agrícola para incluir el SNAP para Puerto Rico

El congresista Thompson ha convocado para el jueves, a partir de las 11:00 a.m., a una sesión de votación sobre su proyecto de reautorización de la ley agrícola, que excluye la propuesta para vincular al gobierno federal con un proceso de transición de Puerto Rico al SNAP, el programa que existe en los 50 estados, Washington D.C., Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Firme apoyo de Schumer

Schumer sostuvo que “un proyecto de ley agrícola puramente partidista que se aleje de la larga tradición de espíritu bipartidista no tiene futuro en el Senado”.

“No nos vamos a detener. Esto es sobre justicia social”, indicó Rodríguez, acompañada en la conferencia de prensa del congresista Soto por el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Luis Dávila Pernas, y miembros de la Coalición para la Seguridad Alimentaria, que incluyen al grupo de estudio Centro para una Nueva Economía (CNE), Unidos US, el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ), la Federación Hispana, Acomer Puerto Rico, Bread for the World y el Banco de Alimentos de Puerto Rico.