Los actores puertorriqueños Liza Colón Zayas y Anthony Ramos encabezaron el mítin político de Tim Walz en Pensilvania

Washington D. C. - Al abrir un mítin en Bethlehem (Pensilvania) del aspirante demócrata a vicepresidente, Tim Walz , la actriz puertorriqueña Liza Colón Zayas afirmó el sábado que la candidata demócrata a la Casa Blanca , la vicepresidenta Kamala Harris , “respeta el derecho de Puerto Rico a definir su propio estatus político” .

Junto a Colón Zayas – quien ganó el Emmy por su actuación en “The Bear”- participó del mítin el también actor puertorriqueño Anthony Ramos, conocido, entre otras cosas, por el personaje de Usmail en “In The Heights” , por su participación en la obra de Broadway “Hamilton” y más recientemente en la película Twisters.

“No voy a subir aquí y decir simplemente que todos salgan a votar. No, no, no, todos salgan a votar por Kamala Harris y Tim Walz”, dijo Ramos, al querer hablarle particularmente a la juventud.