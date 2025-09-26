Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de septiembre de 2025
87°nubes dispersas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“No soy un hombre violento”: juez federal mantuvo encarcelado a abogado boricua imputado de tirotear una filial de ABC

Aníbal Hernández Santana se enfrenta a cargos federales y locales en Sacramento, California

26 de septiembre de 2025 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades sostienen que el abogado boricua Aníbal Hernández Santana lanzó disparos hacia una ventana del edificio de la estación filial de ABC en Sacramento. (Sophie Austin)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Un juez federal determinó el jueves mantener encarcelado al abogado puertorriqueño Aníbal Hernández Santana, imputado de tirotear hace una semana el edificio de la filial de la cadena ABC en Sacramento, California.

RELACIONADAS

“No soy un hombre violento”, indicó, un día antes, Hernández Santana, en una entrevista con un canal local de CBS desde la cárcel.

Hernández Santana, de 64 años, se enfrenta a cargos estatales y locales, tras ser imputado de lanzar tres tiros hacia una ventana de la entrada del vestíbulo del canal ABC el pasado viernes, 19 de septiembre.

Según las autoridades, también hizo un disparo al aire, en una zona escolar.

En la entrevista, Hernández Santana evitó comentar sobre los mensajes que las autoridades dicen que encontraron en su residencia criticando a altos funcionarios de la administración de Donald Trump.

CBS indicó que el abogado boricua se mostró tranquilo, destacó que amaba a Estados Unidos, expresó preocupación por la seguridad de sus tres hijos y quiso dar a conocer que era natural de Puerto Rico.

La fiscalía federal acusó a Hernández Santana de violar la ley que prohíbe interferir “intencional o maliciosamente” con las comunicaciones de radio y televisión autorizadas por el gobierno de Estados Unidos.

Ante las autoridades del condado de Sacramento, mientras, está imputado de disparar un arma de fuego contra un edificio ocupado, agresión con arma letal y disparar un arma de fuego de forma negligente.

“En este momento, mi cliente es inocente a menos que, y hasta que, 12 personas en cada tribunal, en cada caso, determinen que ya no es inocente. Estados Unidos es una nación unida por el estado de derecho, y cada historia tiene dos caras”, indicó su abogado, Mark Reichel, en declaraciones escritas.

El tiroteo ocurrió dos días después de que ABC suspendiera temporalmente la emisión del programa nocturno del presentador y comediante Jimmy Kimmel.

Hernández Santana –hijo del fallecido senador del Partido Nuevo Progresista Jesús Hernández Sánchez– ha estado tomando una baja dosis de un medicamento para su salud mental, según reveló su abogado en corte.

Según informes, Hernández Santana estudió Planificación en la Universidad de California en Berkeley y Derecho, en la Universidad de California en San Francisco. Estuvo varios años en la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico.

Tags
Puerto RicoCaliforniaABCDonald TrumpJimmy Kimmel
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: