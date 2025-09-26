“No soy un hombre violento”: juez federal mantuvo encarcelado a abogado boricua imputado de tirotear una filial de ABC

Washington D.C. - Un juez federal determinó el jueves mantener encarcelado al abogado puertorriqueño Aníbal Hernández Santana, imputado de tirotear hace una semana el edificio de la filial de la cadena ABC en Sacramento, California.

“No soy un hombre violento”, indicó, un día antes, Hernández Santana, en una entrevista con un canal local de CBS desde la cárcel.

Hernández Santana, de 64 años, se enfrenta a cargos estatales y locales, tras ser imputado de lanzar tres tiros hacia una ventana de la entrada del vestíbulo del canal ABC el pasado viernes, 19 de septiembre.

Según las autoridades, también hizo un disparo al aire, en una zona escolar.

En la entrevista, Hernández Santana evitó comentar sobre los mensajes que las autoridades dicen que encontraron en su residencia criticando a altos funcionarios de la administración de Donald Trump.

CBS indicó que el abogado boricua se mostró tranquilo, destacó que amaba a Estados Unidos, expresó preocupación por la seguridad de sus tres hijos y quiso dar a conocer que era natural de Puerto Rico.

La fiscalía federal acusó a Hernández Santana de violar la ley que prohíbe interferir “intencional o maliciosamente” con las comunicaciones de radio y televisión autorizadas por el gobierno de Estados Unidos.

Ante las autoridades del condado de Sacramento, mientras, está imputado de disparar un arma de fuego contra un edificio ocupado, agresión con arma letal y disparar un arma de fuego de forma negligente.

“En este momento, mi cliente es inocente a menos que, y hasta que, 12 personas en cada tribunal, en cada caso, determinen que ya no es inocente. Estados Unidos es una nación unida por el estado de derecho, y cada historia tiene dos caras”, indicó su abogado, Mark Reichel, en declaraciones escritas.

El tiroteo ocurrió dos días después de que ABC suspendiera temporalmente la emisión del programa nocturno del presentador y comediante Jimmy Kimmel.

Hernández Santana –hijo del fallecido senador del Partido Nuevo Progresista Jesús Hernández Sánchez– ha estado tomando una baja dosis de un medicamento para su salud mental, según reveló su abogado en corte.