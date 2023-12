Washington D.C. – La congresista demócrata Nydia Velázquez presentó el viernes un proyecto de ley que ordenaría a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) a crear un programa que permita identificar las brechas de capacidad y los desafíos específicos que tienen los territorios estadounidenses, como Puerto Rico, para recuperarse de un desastre natural de envergadura.

La legislación, sometida en la Cámara de Representantes, requeriría que el administrador de FEMA identifique periódicamente las limitaciones de las oficinas de gobierno y las entidades privadas en los territorios para encaminar un proceso de recuperación.

Entre otras cosas, la medida menciona la asistencia esencial, los procesos de restauración, reemplazo de instalaciones dañadas, remoción de escombros y la mitigación de riesgos. La jefatura de FEMA deberá, a su vez, desarrollar métodos de capacitación para apoyar a los gobiernos de los territorios.

“Nuestros territorios enfrentan numerosas desigualdades debido a su estatus, incluida la forma en que el gobierno federal ayuda a estas jurisdicciones a responder a los desastres naturales”, dijo la congresista Velázquez, electa por un distrito de Nueva York con base principal en Brooklyn.

La legislación es presentada en momentos en que las autoridades federales y puertorriqueñas todavía buscan avanzar el proceso de reconstrucción en Puerto Rico después de desastres naturales recientes, particularmente luego del huracán María de 2017, que devastó al archipiélago puertorriqueño y derrumbó la red eléctrica.

La capacidad del gobierno de Puerto Rico de acelerar ese proceso ha sido puesta en tela de juicio en el pasado por sectores del gobierno federal.

La resolución tiene el respaldo de 14 demócratas y una sola persona republicana – la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Los demócratas boricuas Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres, ambos electos por distritos de Nueva York, están entre los coautores de la medida, al igual que los delegados demócratas de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, e Islas Marianas del Norte, Gregorio Kilili Sablan.

También cuenta con el respaldo de grupos cívicos coom Climate Strong Islands Network, Right to Democracy y The Resiliency Law Center.

“Como la única organización nacional sin fines de lucro dedicada a promover la democracia, la equidad y la autodeterminación para los 3.6 millones de personas en los territorios de los Estados Unidos, creemos que esta legislación es un paso importante para abordar la necesidad urgente de que las personas y comunidades que viven en los territorios tengan una mejor participación en la planificación e implementación de programas de ayuda de emergencia y recuperación por desastres. Instamos al Congreso a que actúe rápidamente sobre esta legislación”, indicó la dirección del grupo Right to Democracy.