Nydia Velázquez revela a quien prefiere para sustituirle en la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Washington D.C. - Nydia Velázquez decidió respaldar al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, como candidato al escaño que dejará, en diciembre, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

“Antonio es el líder que este momento exige: valiente, progresista y con una sólida base en la experiencia vivida. Al pasar la antorcha a la próxima generación, pido a los neoyorquinos que lo apoyen. Nuestro legado, arraigado en la justicia, la dignidad y la oportunidad, está en manos firmes con Antonio”, indicó Velázquez, en una declaración.

Reynoso, de 42 años, fue el primero en lanzar su candidatura al puesto después de que Velázquez –electa por vez primera en 1992– anunció, en noviembre, que no buscará la reelección por el distrito 7 de Nueva York, que incluye zonas de Brooklyn y Queens.

El actual presidente del condado de Brooklyn se enfrentará, principalmente, en las primarias demócratas de junio a la representante estatal Claire Valdez, de 36 años, origen mexicano y quien tiene el respaldo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Reynoso reside en Brooklyn; Valdez, en Queens.

Aunque tanto Reynoso como Valdez han pedido el respaldo de los Demócratas Socialistas de Estados Unidos, se prevé que la representante estatal, vinculada a ese movimiento, será la favorecida.

Tras hacer su anuncio, Velázquez –en entrevista con el diario The New York Times– advirtió a Mamdani que “las lunas de miel son cortas y la gente tiene que prestar atención al trabajo que tiene en este momento”. “Las primarias pueden ser una distracción del trabajo que tienes que hacer”, agregó.

Velázquez, primera latina en presidir un comité en pleno en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha escogido otros dos candidatos por encima de las preferencias de Mamdani, a quien respaldó temprano en las primarias demócratas.

Mamdani dijo que solo tiene admiración por Velázquez, pero descartó dejar de apoyar a candidatos socialistas demócratas. “Hay candidatos que me entusiasman y estoy confiado de que los neoyorquinos también lo estarán”, indicó.

Al respaldar a Reynoso, la congresista boricua destacó sus raíces en el condado, su lucha en favor de los inmigrantes y de los puertorriqueños.

Reynoso –quien acaba de iniciar su segundo cuatrienio como presidente del condado de Brooklyn tras ser reelecto, en noviembre pasado, con el 82% de los votos– ha sido respaldado, también, por organizaciones liberales como Make the Road Action, Churches United for Fair Housing Action y New York Communities por Change, al igual que por el Defensor Público, Jumanee Williams.

Valdez tiene el apoyo del sindicato United Auto Workers, del cual formó parte y a través del cual entró a la política. Se encuentra en su primer término como legisladora estatal.

Cuando anunció su precandidatura al Congreso, Reynoso sostuvo que, como hijo de inmigrantes “que luchaban por llegar a fin de semanas, y necesitábamos cupones de alimentos, Head Start y asistencia para la vivienda para sobrevivir”, defenderá la red de seguridad social pública de Estados Unidos.