Washington D.C. – La congresista Nydia Velázquez y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, han pedido al gobierno de Joe Biden que cancele la factura de $1.7 millones que quiere cobrar un hospital militar estadounidense al puertorriqueño Alexis Joel Hernández por las quemaduras graves que sufrió en 2019, cuando estudiaba en México.

Desde el año pasado, Hernández ha intentado sin éxito que autoridades de la Isla logren convencer al Departamento de Tesoro federal de eliminar la deuda que le ha informado el centro médico Brooke, del Ejército de Estados Unidos y localizado en San Antonio (Texas), luego de que la aseguradora First Medical se negara a cubrir el tratamiento que recibió.

Hernández sufrió – en enero de 2019-, quemaduras graves en el 71% de su cuerpo, a causa de una explosión en el apartamento en que vivía en México, mientras estaba a punto de iniciar sus estudios universitarios en medicina.

Según CBS, que esta semana dio seguimiento al caso, la congresista Velázquez, puertorriqueña electa por un distrito de Nueva York, envió una carta el jueves a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pidiendo su intervención y en la que le relata las vicisitudes a las que se ha enfrentado.

“Después de sufrir una tragedia de esta naturaleza que le cambió la vida, el Departamento del Tesoro no debería echarle encima una montaña de deudas médicas de las que no podrá recuperarse”, indicó Velázquez en su carta a Yellen.

Velázquez solicitó a la secretaria Yellen que su departamento provea a Hernández “una consideración plena y justa”, que sea consecuente con las reglas y leyes.

Tras divulgarse la petición de la congresista Velázquez, la comisionada González envió una carta al presidente Joe Biden en la que le pidió cancelar la deuda de Hernández.

La comisionada exhortó a Biden a “reconocer esta injusticia” y utilizar “su autoridad para resolver este asunto, dándole a Alexis y a su familia la paz mental que se merecen”.

González dijo al presidente Biden que en respuesta a una solicitud suya el Departamento de Defensa le informó el 17 de julio de 2020 que no tenía autoridad para condonar la deuda. Una petición enviada seis días después al entonces secretario de Justicia, William Barr, bajo el gobierno de Donald Trump, al parecer no le fue respondida.

La comisionada sostuvo que envió otra carta a Justicia el pasado 16 de marzo, esta vez a la atención del nuevo secretario Merrick Garland.

Hernández dijo que la deuda original de $1.3 millones por el tratamiento médico en el centro médico Brooke ha subido a $1.73 millones, debido los intereses que también factura el hospital.

“$1,734,769.82 Ese es el precio que tengo que pagar para sobrevivir. Me he preguntado si debería haber sobrevivido o no. Estoy molesto por la forma en que nuestro sistema de salud trata a sus pacientes. Quiero dormir en paz, así que, por favor, le ruego a cualquiera que pueda hacer algo al respecto que me ayude”, indicó Hernández en Twitter.