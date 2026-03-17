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Pablo José Hernández propone asignar $100 millones para prevenir ataques cibernéticos contra redes eléctricas

Presentó legislación en la Cámara de Representantes, con el propósito de desarrollar la tecnología necesaria

17 de marzo de 2026 - 1:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pablo José Hernández, comisionado residente en Washington. (alexis.cedeno)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, presentó legislación federal que persigue dedicar, durante los próximos cinco años, un total de $100 millones para investigaciones que ayuden a proteger las redes eléctricas de ataques cibernéticos.

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El proyecto de ley 7696 colocaría en manos del Departamento de Seguridad Nacional un programa de subvenciones que pueda asistir a universidades y laboratorios nacionales a desarrollar “entornos avanzados de prueba” que simulen ataques de piratas cibernéticos contra las redes eléctricas en Estados Unidos y sus territorios.

La legislación requiere informes al Congreso sobre los riesgos a que se enfrentan los sistemas eléctricos y los avances en las investigaciones. De acuerdo con el proyecto de ley, las subvenciones deberán estar disponibles desde este año fiscal 2026 hasta el 2030.

La otra legislación, con el número 7697, ordenaría al Departamento de Estado de Estados Unidos a poner en marcha una estrategia internacional abarcadora que brinde apoyo “a la modernización de las redes eléctricas mediante inteligencia artificial”.

Según el comisionado residente, la estrategia se deberá desarrollar en coordinación con los departamentos de Energía, Seguridad Nacional y Comercio, por medio de proyectos piloto, tecnología, cooperación y capacitación laboral con “socios internacionales”.

Aunque fueron dados a conocer este martes, los proyectos de ley fueron sometidos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 25 de febrero.

“Nuestra red eléctrica es esencial para todo, desde hospitales hasta la seguridad nacional y, sin embargo, enfrenta riesgos crecientes por ciberataques y eventos climáticos extremos”, indicó Hernández, quien destacó que es miembro del Grupo de Trabajo de Innovación y Tecnología de la Coalición de Nuevos Demócratas.

Agregó que “la inteligencia artificial nos brinda nuevas herramientas para defender estos sistemas, fortalecer su resiliencia y modernizar la forma en que opera nuestra infraestructura energética, pero debe desarrollarse de manera responsable”.

Las medidas solo tienen coauspiciadores demócratas: Sam Liccardo (California) y Adelita Grijalva (Arizona).

Hernández destacó que presenta las medidas en momentos en que expertos y legisladores temen un aumento en las amenazas cibernéticas en contra de infraestructura crítica, que padece, además, de síntomas de envejecimiento y se enfrenta a las consecuencias del cambio climático.

“Una red eléctrica vulnerable invita a la interrupción por parte de nuestros adversarios y frena la innovación estadounidense. Fortalecer y modernizar nuestra infraestructura energética protegerá nuestra seguridad nacional y potenciará nuestra economía de innovación”, indicó Liccardo.

Grijalva afirmó, por su parte, que “la red eléctrica de Estados Unidos enfrenta amenazas crecientes desde ciberataques sofisticados hasta desastres impulsados por el clima y necesitamos mantenernos a la vanguardia”.

Según Hernández, los proyectos fueron redactados en consulta con investigadores de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

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Pablo José Hernández RiveraEnergía eléctricaInteligencia artificialCongreso de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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