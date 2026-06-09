Pablo José Hernández será el orador de la conmemoración del día de la Constitución en Cayey

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, será el orador principal del acto de conmemoración del 74 aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado, que tendrá lugar el 25 de julio en Cayey.

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, como anfitrión, convocó este martes al evento oficial, que suele ser abrazado por el Partido Popular Democrático (PPD) y se llevará a cabo a partir de la 1:00 p.m. del 25 de julio, en el teatro municipal de la ciudad.

“Me propongo reflexionar sobre nuestra Constitución y nuestros constituyentes, particularmente pienso enfocarme en el tema de la corrupción e integridad pública y cómo nuestros constituyentes y nuestra Constitución dan el ejemplo que debemos seguir”, indicó Hernández, también presidente del PPD, en comunicado de prensa.

Aunque Puerto Rico permanece como un territorio no incorporado, Ortiz Velázquez considera que, para “el ciudadano común... la Constitución es el documento que define nuestra relación con los Estados Unidos de América”.

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“Cuando se trabajó y se firmó, participaron líderes de diversas corrientes políticas, que trabajaron juntos por el bien común. Respetaron sus diferencias y procuraron caminar juntos. En ese espíritu de unidad, trabajo y búsqueda del bienestar para todos, el gobierno municipal de Cayey promueve, educa, celebra sobre nuestra Constitución”, agregó el alcalde.