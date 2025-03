Pablo José Hernández sostiene que Jenniffer González debe reclamar transparencia a LUMA y Genera PR

“En cierto modo, me alegró que sucediera mientras mis colegas estaban allí para que pudieran ver la realidad con la que muchos puertorriqueños viven a diario. Ahora, me temo que esa realidad está a punto de empeorar mucho más” , expresó Hernández, al señalar que, en 2024, el cliente promedio de la red eléctrica en Puerto Rico estuvo unas 10 horas sin servicio, lo que “no debería ser normal”.

Reconoció que la crisis energética no fue creada por este gobierno, pero sí será responsable de cómo la manejará en el cuatrienio.

“El gobierno debe ser valiente y honesto con el pueblo, no relajado y ciegamente optimista. Debe preocuparse, no por quién recibe la culpa del problema, sino por realmente solucionarlo. Debemos prepararnos antes de que sea demasiado tarde. No estar preparados tendrá consecuencias desafortunadas”, señaló.