“En un sistema migratorio justo, las personas con estatus legal válido y procesos pendientes no desaparecen sin dejar rastro. Exigimos transparencia. Exigimos el debido proceso. Exigimos que se respeten los derechos de la señora Terrero y que se revele su paradero” , señaló Hernández, al divulgar la carta enviada al director interino de ICE, Todd Lyons , y la directora de Operaciones de Ejecución y Deportación de ICE, Mary De Anda Ybarra .

“Cuenta con documentos válidos de autorización de empleo, así como un permiso de viaje adelantado aprobado, válido hasta 2029, y no tiene antecedentes penales ni órdenes de deportación previas” , agregaron.

“Su nombre no aparece en el sistema de localización de detenidos en línea del ICE, y posteriormente su abogado no ha recibido notificación formal de su ubicación. Esta falta de transparencia es profundamente preocupante. Garantizar el acceso a un abogado, preservar el debido proceso y prevenir la deportación indebida de personas con procedimientos migratorios legales pendientes no solo son obligaciones legales, sino que son fundamentales para la integridad de nuestro sistema migratorio”, advirtieron, sin embargo, los legisladores demócratas.