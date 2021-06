Washington D.C.- Los autores de los proyectos sobre el status político de Puerto Rico que están pendientes ante el Congreso quedaron complacidos, por lo menos públicamente, con el análisis del Departamento de Justicia de Estados Unidos que recomendó cambios importantes a ambas legislaciones.

Aunque Justicia federal pidió incluir el status territorial en su legislación y advirtió que es inconstitucional el apartado que busca comprometer al Congreso con los resultados del proceso que promueven, la congresista Nydia Velázquez y el senador Robert Menéndez, ambos demócratas, destacaron que el análisis de la administración de Joe Biden haya expresado disposición a apoyar su proyecto 2070.

Mientras, el congresista demócrata Darren Soto y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, republicana, subrayaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, contrario al gobierno de Donald Trump, valida el modelo de un referéndum federal estadidad sí o no.

Además, expresaron satisfacción porque el análisis de Justicia federal no determinó que su medida tenga problemas constitucionales, aunque sí advirtió que debe requerir precisiones sobre una potencial transición hacia la estadidad, incluido el futuro de la ley Promesa y la puesta en vigor de todas las leyes contributivas federales, y no garantiza la estadidad de inmediato.

El proyecto 2070 de las congresistas Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez – el cual el senador Menéndez lidera en el Senado, ha propuesto vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales. Mientras, el proyecto 1522 de Soto y González persigue un referéndum federal estadidad sí o no, atado a un proceso para la admisión de Puerto Rico como estado.

Las dos medidas serán debatidas en una segunda audiencia pública el miércoles en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, cuyo presidente, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), solicitó los análisis al Departamento de Justicia federal.

Para el senador Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y Velázquez la apertura de Justicia federal a respaldar su proyecto, con las correcciones debidas, subraya que “los puertorriqueños tienen derecho a un proceso de autodeterminación inclusivo que les permita decidir su futuro y cualquier iniciativa unilateral no alcanza lo que merecen”.

“Estoy agradecido de que ofrecieron recomendaciones específicas para mejoras, que tomaremos en consideración mientras trabajamos para perfeccionar nuestro proyecto de ley”, indicó el congresista Soto.

En San Juan, el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau Santiago, recibió las posiciones asumidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como un triunfo para los que defienden el status territorial vigente.

“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos le ha dado la razón al Partido Popular quienes, desde el día uno señalamos, que ningún proceso de consulta tendrá validez si no se incluye al Estado Libre Asociado. Esta posición categórica confirma nuestra posición de que ninguno de los proyectos que se consideran en el Congreso al presente cumplen con ese requisito. El mensaje es sencillo: sin el ELA, no hay consulta válida”, indicó Dalmau Santiago, quien no ha divulgado un informe que solicitó a un grupo de trabajo interno sobre posibles enmiendas al proyecto 2070 de Velázquez y la también demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez.

El análisis de Justicia federal, que no es firmado por nadie, acentúa que la fuente del sistema legal de Puerto Rico descansa en el Congreso y descarta la idea de que pueden haber acuerdos de consentimiento mutuo dentro de la cláusula para territorios de la Constitución estadounidense.

“Los grandes perdedores de hoy fueron aquellos que se agarran de la colonia, del inmovilismo con el único objetivo de gobernar la colonia, ser los amos de una finca privada”, dijo el expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y actual portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez.

En su análisis, Justicia federal volvió a invalidar los plebiscitos de 2012 y 2017, y por ende a la premisa del referéndum de 2020 en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos.

Un punto de vista nuevo es la afirmación de Justicia federal de que sería constitucional una “gradual transición a la uniformidad contributiva y de bancarrota para Puerto Rico”. Incluso, consideró que una legislación que mantenga Promesa bajo la estadidad no violaría los requisitos de uniformidad bajo la cláusula de bancarrota.