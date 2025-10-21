Opinión
21 de octubre de 2025
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Por undécima ocasión, el Senado no logró aprobar resolución para reabrir el gobierno federal

Los senadores republicanos tienen prevista una reunión el martes con el presidente Donald Trump

21 de octubre de 2025 - 8:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los republicanos volvieron a fracasar en tratar de avanzar su resolución de presupuesto. (J. Scott Applewhite)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Por úndecima ocasión, el Senado estadounidense se quedó este lunes sin votos suficientes para aprobar la resolución republicana que persigue reabrir plenamente el gobierno federal y financiarlo hasta el 21 de noviembre.

Un total de 50 senadores -48 republicanos y dos demócratas-, votaron a favor de la medida, que requería 60 votos para ir a votación final. Mientras, 43 -todos demócratas excepto el republicano Rand Paul (Kentucky)-, rechazaron la medida.

Sin avance en las posiciones de republicanos y demócratas, el gobierno federal cumple el martes tres semanas de cierre parcial, que tiene a los empleados civiles sin cobrar sus salarios, aunque la mayoría sigue en sus funciones.

Los senadores de la mayoría republicana tienen prevista una reunión el martes con el presidente Donald Trump, quien, como los líderes de su partido en el Congreso, no ha dado muestras de querer negociar con los demócratas, que reclaman, al menos, incluir en la resolución temporal de presupuesto lenguaje que extienda los subsidios de los planes médicos de la ley Obamacare, que vencen al terminar 2025 y benefician a cerca de 24 millones de personas.

“Nuestro país se enfrenta a una catástrofe sanitaria, y los republicanos pasarán esta semana de vacaciones o celebrando mítines en la Casa Blanca. Ha pasado más de un mes desde que la Cámara de Representantes realizó una sola votación nominal. Es vergonzoso. Es una negligencia. Los empleados del gobierno deben trabajar sin cobrar, pero los republicanos de la Cámara cobran sin trabajar”, indicó el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

El gobierno federal ha estado desde el 1 de octubre sin presupuesto para financiar todas sus oficinas, ante la falta de acuerdo en el Senado, donde los republicanos - con una mayoría de 53 a 47-, necesitan al menos siete votos para avanzar la legislación.

ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
