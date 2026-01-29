Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Power4PuertoRico organiza reuniones de apoyo y celebración por participación de Bad Bunny en el Super Bowl

Persiguen defender al artista y la identidad nacional puertorriqueña

29 de enero de 2026 - 3:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny será el artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. (Ramon "Tonito" Zayas)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La coalición de la diáspora Power4Puerto Rico inició la campaña #TeamBoricua para celebrar la presentación de Bad Bunny en la edición 60 del Super Bowl, por entender que representará un espectáculo artístico que destacará la identidad, la cultura y la libre determinación de Puerto Rico.

“Mientras algunos expresan su desprecio por los puertorriqueños y por hablar español, nosotros celebramos el profundo amor de Bad Bunny por nuestra cultura e identidad, y los temas que aborda con resonancia global”, dijo Érica González, directora de la coalición.

González indicó que se prevé que Bad Bunny –cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio y quien tuvo una exitosa residencia en 2025 en el Coliseo de Puerto Rico– mantendrá su repertorio en español durante la presentación en el medio tiempo del Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol (NFL, en inglés) de Estados Unidos, programado para el 8 de febrero en el estado Levi’s de Santa Clara, California.

Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como otros líderes republicanos y conservadores han criticado la selección de Bad Bunny y el grupo Green Day, artistas que han denunciado políticas de este gobierno. Trump anunció esta semana que no asistirá al evento.

Los equipos del Super Bowl 60 son los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.

Al registrarse en la campaña #TeamBoricua de Power4Puerto Rico, las personas podrán imprimir –tanto en español como en inglés– letreros, tarjetas de bingo y una receta de alitas de guayaba, entre otras cosas.

También, organizan reuniones en ciudades como Nueva York, Cleveland (Ohio), Chicago (Illinois), Houston (Texas) y Santurce (Puerto Rico).

“La campaña #TeamBoricua conecta a la gente con la cultura puertorriqueña y caribeña que Bad Bunny encarna sin flaquear. En un momento en que los latinos y otros se encuentran bajo ataque, esto es más que una actuación de medio tiempo: es una demostración de fuerza”, señaló, por su parte, Cristina Rodríguez Greenberg, organizadora digital de la coalición.

El restaurante Barrio BX se unirá a la campaña desde el condado neoyorquino del Bronx, donde viven cientos de miles de puertorriqueños.

“Nos entusiasma apoyar a Bad Bunny, cuyo compromiso de unir a la gente y construir comunidades con mayor conciencia social es un valor con el que nos identificamos en Barrio BX”, indicó Tony Martínez, socio gerente del restaurante.

Emotivo mensaje de Bad Bunny a niños de Puerto Rico al triunfar en Latin Grammy

Así la estrella boricua aceptó el premio de "álbum del año" por "Debí tirar más fotos".

Así la estrella boricua aceptó el premio de “álbum del año” por “Debí tirar más fotos”.

Puerto RicoSuper BowlBad BunnyDiáspora puertorriqueña
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
