Washington D. C. - El presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), confirmó hoy que habrá una segunda audiencia el 16 de junio sobre los dos proyectos en torno al status político de Puerto Rico, con el propósito de escuchar a representantes de la sociedad civil.

Grijalva reconoció que tenía la intención de convocar la sesión luego de recibir el análisis del Departamento de Justicia sobre la legalidad y constitucionalidad de los proyectos que han sido presentados ante el Congreso. Aunque no ha recibido la respuesta de Justicia federal y el gobierno de Joe Biden no fijado posición sobre las medidas, Grijalva decidió programar la sesión.

Si la carta de Justicia federal llega antes del miércoles, espera compartirlas con los miembros del comité de la Cámara de Representante que preside.

El Nuevo Día adelantó ayer la convocatoria a la audiencia.

“El Congreso debe seguir avanzando en esto porque Puerto Rico no puede quedarse más en el limbo. El futuro de millones de puertorriqueños no debe ser un ‘fútbol político’. Este comité asume la responsabilidad de abordar este problema en serio, y vamos a escuchar a los expertos sobre la mejor manera de proceder antes de dar los pasos finales”, indicó Grijalva.

Hasta la mañana del jueves, Grijalva no había dado a conocer la lista de ponentes para la vista pública, que, como la primera del 14 de abril, se llevará a cabo de forma virtual. Pero, el comité adelantó que la intención de la sesión es escuchar a la “sociedad civil”.

Ante el Comité de Recursos Naturales están dos proyectos sobre el futuro político de la Isla: el 2070 de las congresistas demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez en favor de vincular al Congreso con una Convención de Status y alternativas no territoriales; y el 1522 del demócrata Darren Soto y la republicana Jenniffer González, comisionada residente en Washington, que propone un referéndum federal estadidad si o no, atado a un proceso de admisión de Puerto Rico como estado de Estados Unidos.

No se prevé que ninguna de las dos medidas se convierta en ley.

Hoy, la organización estadista SelfDetermination Inc. publicó en los principales periodicos de Arizona- el estado de Grijalva-, un anuncio en el que le piden al presidente del Comité de Recursos Naturales acción sobre el proyecto pro estadidad, tras el referéndum de noviembre pasado en el que esa alternativa de status obtuvo un 52.5% en una consulta sí o no.

El anuncio a página completa fue publicado en los periódicos Arizona Republic y Arizona Daily Star. “Siga el llamado del presidente”, indica el mensaje publicitario, en el que se destaca la posición personal del presidente Joe Biden de que “la estadidad sería el medio más eficaz de asegurar que los residentes de Puerto Rico sean tratados por igual, con la misma representación a nivel federal”.

Como candidato presidencial, sin embargo, Biden se comprometió a “trabajar con los representantes que apoyan cada una de las opciones de estatus en Puerto Rico para iniciar un proceso justo y vinculante para que determinen su propio status”.

Mientras, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha indicado que el presidente Biden está a favor de un nuevo referéndum en la Isla, sin dar mayores detalles. Pero, Biden y su gobierno están plenamente comprometidos con la propuesta de convertir a Washington D.C. en el estado 51.

El anuncio del grupo pro estadidad SelfDetermination Inc. ha sido publicado antes en el Star Ledger de Nueva Jersey, el Hartford Courtant de Connecticut, The News Journal de Delaware, The Boston Globe, The New York Times, Roll Call, The Hill y Politico.

Previo a la audiencia, los profesores de Derecho Rafael Cox Alomar, de la Universidad de Washington D.C.; Annette Martínez Orabona, de la Universidad Interamericana; y Efrén Rivera Ramos, de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ofrecerán mañana una sesión de informativa para funcionarios del Congreso.

La sesión informativa con los académicos puertorriqueños cuenta con el respaldo de la oficina de la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York).

Mientras, grupos estadistas llevarán a cabo una manifestación el martes próximo en la zona cercana al Capitolio, que sigue protegido por una verja de seguridad.

“Respeten el voto de Puerto Rico a favor de la estadidad”, es la consigna del evento convocado para el día 15 por grupos como la Coalición Nacional por la Igualdad Puertorriqueña (Naprec) y el Puerto Rico Statehood Council (Prsc).

La vista pública del Comité de Recursos Naturales se llevará a cabo dos días antes de la sesión anual en la que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas suele aprobar una resolución que reconoce el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.