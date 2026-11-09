“Ready for AOC”: crean organización para apoyar candidatura presidencial de Alexandria Ocasio Cortez

Washington D.C. - La organización política “Ready for AOC” ha anunciado el inicio de una campaña para reclutar a la congresista demócrata puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez como aspirante a la candidatura presidencial demócrata.

Tras las elecciones legislativas y estatales del pasado martes, en la que candidatos de izquierda y moderados tuvieron victorias importantes, “Ready for AOC” indicó que ya cuenta con representantes en 35 estados.

Además, “Ready for AOC” informó al periódico The New York Times que cuenta con más de 500 voluntarios y que espera reclutar a 10,000 líderes comunitarios para conseguir un millón de firmas de personas dispuestas a respaldar una eventual precandidatura presidencial de la legisladora. Ocasio Cortez fue reelecta la semana pasada con el 79% de los votos como representante del distrito congresional 14 de Nueva York, con base en Queens.

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Ocasio Cortez ha reconocido que, de cara a 2028, considera aspirar a la candidatura presidencial demócrata o al Senado por Nueva York. Si aspira al Senado, estaría retando probablemente al actual líder senatorial demócrata, Charles Schumer.

Para aspirar al Senado estadounidense tiene hasta febrero de 2028.

La congresista boricua ha indicado que toma en cuenta si este es el momento oportuno y dijo que piensa también en su identidad cuando le plantean la posibilidad de ser candidata a la presidencia.

“Algunos argumentan que esta es una oportunidad política única y que, a menudo, en política solo se tiene una oportunidad. Pero no es así; y en general, en la vida, la vida no espera a que estés preparado. A veces, la vida te prepara las cosas”, comentó Ocasio Cortez en septiembre.

En términos prácticos, la campaña presidencial de 2028 está en marcha, pues los potenciales precandidatos tienen que empezar a responder con más regularidad si son candidatos y cuán pronto deberían anunciar sus aspiraciones, si deciden entrar a la contienda.

Los expertos consideran que, en el lado demócrata, puede haber hasta cerca de 20 potenciales precandidatos.

Durante las votaciones del martes 3 de noviembre, la campaña de Ocasio-Cortez divulgó un memorando para afirmar que la congresista boricua ha sido una de las voces más efectivas por “la clase trabajadora estadounidense”.

“Mientras los demócratas intentaban comprender por qué (Donald) Trump había ganado de nuevo (en 2024), la representante Ocasio Cortez argumentó que el camino para que el partido recuperara el voto de la clase trabajadora debía centrarse en el populismo económico, confrontando la concentración de riqueza y poder, y revitalizando la democracia estadounidense”, indicó el texto.

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El documento resumió el trabajo de Ocasio Cortez en favor de candidatos en estados como Nueva York, Michigan, Maine y Florida.

Destacó, a su vez, que en este ciclo electoral, Ocasio Cortez recaudó $38 millones, por medio de más de dos millones de donativos que promediaron $17. Sus donativos incluyeron $1 millón para la campaña del senador electo por Michigan Abdul El-Sayed, quien será el primer senador de religión musulmana.

Ocasio Cortez llegó segunda en una encuesta informal entre los asistentes a un evento de activistas demócratas –Crooked Media, una empresa de exasesores del gobierno de Barack Obama- el pasado fin de semana en Washington D.C..