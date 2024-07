Ritchie Torres sostiene que los datos sobre las encuestas deben decidir el futuro de la candidatura a la reelección de Joe Biden

“Un análisis, alejado de los sentimientos, sobre las cifras frías y concretas - que no tienen sentimientos personales ni lealtades políticas-, debería informar lo que decidimos y a quién nominamos” , indicó Torres en la red social X.

“Al determinar cómo proceder como partido, se debe tener en cuenta seriamente el efecto negativo de quienquiera que nominemos. Lo que importa no es cómo nos sentimos sino lo que nos dicen los números” , agregó Torres en su mensaje del miércoles.

Hasta el momento, los otros demócratas puertorriqueños del Congreso han expresado su respaldo a Biden. “El asunto está cerrado…Joe Biden es nuestro candidato. No abandonará esta carrera. Está en carrera y lo apoyo”, indicó el lunes Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York).

En la mañana del miércoles, en MSNBC, la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi no dio por cerrado el debate, pese a que Biden ha insistido en que no se retirará de la contienda presidencial.