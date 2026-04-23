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Saldría del IRS agente que lidera investigaciones en contra de beneficiarios de antigua Ley 22

Según la publicación Tax Notes, al funcionario lo sacan de su puesto en momentos en que incrementaba las pesquisas

23 de abril de 2026 - 6:22 PM

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Desde 2021, el IRS informó que investigaba a cerca de un centenar de beneficiarios de la antigua Ley 22. (Susan Walsh)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El Servicio de Rentas Internas (IRS) se propone cesar al agente que ha liderado las investigaciones en contra de los beneficiarios de la antigua Ley 22 en Puerto Rico, en momentos en que aceleraba esas pesquisas, según la publicación Tax Notes.

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Al dar a conocer la aparente próxima salida de su puesto de Brian Visalli, la publicación citó a un abogado de asuntos tributarios que fue empleado del gobierno federal.

Desde el verano pasado, Tax Notes había indicado que la reducción de empleados en el IRS podía afectar las investigaciones sobre los beneficiarios de la antigua Ley 22.

Pese a ello, abogados contributivos indicaron que habían visto un aumento en las investigaciones de beneficiarios del antiguo estatuto, que desde 2019 es parte de la Ley 60 (Código de Incentivos).

El exfuncionario del IRS Michael Welu, quien se jubiló en 2022, afirmó que Visalli ha sido “el único que realmente persigue a los peces gordos”.

“Es una persona muy dedicada a su trabajo... dispuesta a arriesgar su carrera intercediendo ante el público” y ante el Inspector General del Departamento del Tesoro, sostuvo Welu.

Visalli –quien también ha tenido a su cargo investigaciones sobre inversiones en planes de pensiones en la república de Malta– dijo a la publicación que no podía hacer comentarios, pero que se enfrenta a un momento “estresante y devastador” tanto para él como para su familia.

El IRS, mientras, señaló que, aunque tampoco comenta sobre asuntos de personal, su División de Investigación Criminal “continúa persiguiendo enérgicamente los esquemas de evasión fiscal que involucran entidades extraterritoriales”, tanto en lo referente a Puerto Rico como a pensiones en Malta.

Por su parte, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) afirmó que, “si la administración Trump ahora despide o aparta al agente que lidera estas investigaciones, se trata de un acto de sabotaje flagrante contra las fuerzas del orden federales y un regalo para los que hacen las cosas mal”.

Desde 2021, el IRS informó que investigaba cerca de un centenar de beneficiarios de la antigua Ley 22, que pudieran enfrentarse a denuncias criminales.

Bajo la Ley 60 de 2019, el gobierno de la isla incorporó el lenguaje de la Ley 22, que otorga una exención total del pago de impuestos sobre ciertos ingresos pasivos a personas que no vivieron en Puerto Rico entre 1997 y 2012 y que decidan mudarse a la isla, al menos, 183 días al año.

El pasado verano, el empresario Suresh Gajwani se declaró culpable, en un tribunal federal de Miami, de evadir los impuestos de cerca de $80 millones en ganancias, tras alegar falsamente que su empresa tenía derecho a los beneficios contributivos de la antigua Ley 22 en Puerto Rico.

En diciembre de 2025, la Oficina de Contraloría General (GAO) publicó un informe en el que señaló que el IRS ha sido pasivo en investigar a los beneficiarios de la antigua Ley 22 de Puerto Rico, pese a que ese estatuto le hace perder cientos de millones de dólares en ingresos.

Aunque el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) “identificó a 179 contribuyentes que no proporcionaron evidencia de residir en Puerto Rico durante los 183 días requeridos al año” bajo ese estatuto, “el IRS solo revisó un pequeño número de estos casos antes de determinar que la información no necesitaba ser priorizada”, indicó el análisis de la GAO.

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Puerto RicoLey 22ImpuestosNydia VelázquezServicio de Rentas Internas
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