24 de septiembre de 2025
80°ligeramente nublado
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Salud federal asignó $9.43 millones en asistencia nutricional para programas Head Start en Puerto Rico

También otorgó $500,000 a Puerto Rico para vivienda de adultos que salen de problemas de drogas

23 de septiembre de 2025 - 6:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Robert Kennedy, hijo, secretario de Salud estadounidense. (Jose Luis Magana)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D. C. - El Departamento de Salud de Estados Unidos asignó este martes $9.43 millones para apoyar los servicios de nutrición de programas Head Start en 11 municipios e instituciones de Puerto Rico.

La mayor cantidad de fondos se asignó a la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico ($3.45 millones); el Municipio de Carolina ($873,051); el Municipio de Caguas ($865,038); el Programa Head Start Iglesia Bautista de Quintana ($849,952); y el Municipio de Isabela ($729,819).

Los otros recipientes de fondos son el Municipio de San Juan ($607,905); el Municipio de Ponce ($606,723); el Centro de Desarrollo Familiar de la Diócesis de Mayagüez ($550,000); Boys & Girls Club ($421,770); la Fundación para el Desarrollo de Hogar Propio ($373,090); y el Municipio de Patillas ($93,800).

“Cuando los niños tienen acceso a alimentos frescos y nutritivos, no solo los alimentamos por un día, sino que los encaminamos hacia una salud de por vida”, indicó el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, hijo.

Además, la agencia federal otorgó $500,000 a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) como parte de una asignación para programas de vivienda dirigidos a adultos jóvenes que están sobrios o en proceso de recuperación.

De acuerdo con la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental –una división de Salud federal–, en total, se distribuyeron $45 millones entre beneficiarios del programa de respuesta a opiáceos SOR (en inglés) en los estados, Washington D. C. y Puerto Rico.

“Con demasiada frecuencia, los adultos jóvenes con trastornos por consumo de opioides o estimulantes carecen de una vivienda segura que les apoye en su recuperación. Esta financiación puede marcar una diferencia fundamental en la vida de los jóvenes que buscan una recuperación a largo plazo”, indicó el secretario.

Por su parte, el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Scott Turner, señaló que “la falta de vivienda no es un problema aislado; a menudo, está estrechamente vinculada a causas profundas no tratadas, como la adicción o las enfermedades mentales”.

Puerto RicoSaludDepartamento de Salud de Estados UnidosAssmcaCarolinaRobert F. Kennedy JrDepartamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
