Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Senado estadounidense encaminará medida que asigna $14 millones para proyectos de desarrollo de agua en Puerto Rico

La legislación fue aprobada el jueves en el pleno de la Cámara de Representantes federal

11 de enero de 2026 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Senado de Estados Unidos considera esta semana una legislación que reúne tres proyectos de asignaciones. (WILL OLIVER)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El Senado estadounidense buscará terminar esta semana el trámite de una legislación que reúne tres proyectos de asignaciones, que, entre otras cosas, encaminaría $14.1 millones para iniciativas de infraestructura de agua en Puerto Rico.

RELACIONADAS

Una primera votación en el Senado sobre la legislación, ratificada la semana pasada en la Cámara de Representantes y que reduciría más las consecuencias de un potencial cierre parcial gubernamental a finales de mes, ha sido programada para este lunes.

Según el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, los $14.1 millones serían asignados a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense para proyectos de infraestructura de agua en Puerto Rico.

Un portavoz de Hernández indicó que los fondos pueden ser programados y priorizados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

La Cámara de Representantes aprobó el jueves la medida (397-28), que asigna fondos para los departamentos de Justicia, Comercio, Interior, oficinas relacionadas a la Ciencia, Desarrollo de Energía y Agua, y el Ambiente.

En términos de asignaciones directas, la legislación otorgaría $1.03 millones para la organización educativa sin fines de lucro Vimenti, con el objetivo de ampliar el acceso de estudiantes a educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, indicó el comisionado.

También incluye $514,000 para que el Municipio de Juana Díaz implemente el programa anticrimen Virtual Security 360, y $112,000 para que el gobierno municipal de Cabo Rojo adquiera vehículos policiales.

La demolición debe comenzar el miércoles, luego que el contratista movilice la maquinaria y establezca los controles de erosión. De las 19 estructuras que el Usace adquirió en la calle 25 de Puerto Nuevo, tuvo que demoler una mediante un trámite de emergencia porque representaba un riesgo a la seguridad.En el puente de la avenida Andalucía, es evidente el deterioro de las paredes del canal existente.
1 / 10 | Fotos: amplio el alcance del proyecto de canalización del río Piedras. La demolición debe comenzar el miércoles, luego que el contratista movilice la maquinaria y establezca los controles de erosión. - Nahira Montcourt

La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), a su vez, destacó una asignación de $3.2 millones para el Servicio Forestal adquirir terrenos en el área del Bosque Nacional El Yunque.

También resaltó una asignación de $294,000 en fondos de operación y mantenimiento al Cuerpo de Ingenieros para iniciativas en Puerto Rico, “incluyendo $181,000 para inspección de obras completadas y $113,000 para encuestas de condición de proyectos”.

La legislación, a nivel de Estados Unidos y sus territorios, aumenta en $375 millones el financiamiento para la infraestructura de la red eléctrica, de acuerdo al Comité de Asignaciones de la Cámara baja.

Por su parte, el comisionado Hernández dijo que la medida asigna $235 millones para la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía (DOE), con el propósito de modernizar redes eléctricas en los 50 estados y los territorios, incluyendo Puerto Rico. Se trata, sostuvo, de una medida que impulsó como enmienda.

Con la aprobación de estos tres proyectos de ley, financiaremos durante todo el año muchos de nuestros programas más críticos. Priorizamos la seguridad pública apoyando a las fuerzas del orden y deteniendo el flujo de fentanilo a nuestras comunidades. Impulsamos la fortaleza estadounidense impulsando el dominio energético, asegurando minerales críticos e invirtiendo en energía nuclear. Y defendemos la administración protegiendo las tierras públicas, apoyando a los bomberos forestales y garantizando una gestión responsable de los recursos”, dijo el presidente del Comité de Asignaciones, el republicano Tom Cole (Arkansas).

En general, la medida pone freno a cerca de $163,000 millones en recortes propuestos en el proyecto de presupuesto enviado por el presidente Donald Trump al Congreso, según la líder de la minoría demócrata en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Rosa DeLauro.

“Teníamos tres objetivos al iniciar este proceso: proteger la financiación para las prioridades demócratas, eliminar cualquier estrategia de envenenamiento y reafirmar el control del Congreso sobre el presupuesto. Esta legislación logra estos tres objetivos y más. Invierte en programas para abordar los altos costos de los servicios públicos, promueve la seguridad pública mediante el aumento de las subvenciones, defiende nuestros parques nacionales y tierras públicas, y protege el medio ambiente, a la vez que rechaza los drásticos recortes que pretende la administración Trump”, indicó DeLauro.

Una parte de los fondos del presupuesto federal expira el 20 de enero. Pero, contrario a otras ocasiones, para ese momento se habrán aprobado varios de los proyectos de asignaciones del año fiscal 2026, que comenzó el 1 de octubre pasado.

Entre octubre y mediados de noviembre de 2025, hubo un cierre parcial del gobierno federal que se extendió por 43 días.

Tags
Puerto RicoCongreso de Estados UnidosCuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados UnidosPablo José Hernández Rivera
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 11 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: