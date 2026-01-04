Washington D.C. - Al iniciar la segunda sesión del Congreso 119, las autoridades de Puerto Rico incorporan a su agenda prioritaria los esfuerzos para renovar las asignaciones de Medicaid, en busca de evitar, en 2027, un abismo fiscal en el plan médico del gobierno, que crearía una crisis en la industria de la salud y la atención que reciben cerca de 1.3 millones de personas.