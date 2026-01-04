Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:¿Cuál será la agenda para Puerto Rico en la nueva sesión del Congreso? Estos son los temas prioritarios

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández; el secretario de Salud, Víctor Ramos, y el legislador federal boricua Darren Soto hablan de sus iniciativas, ante el inicio de las sesiones el 5 y 6 de enero

4 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El retorno de las sesiones del Congreso coincidirá con el quinto aniversario del ataque al Capitolio realizado por turbas de seguidores de Donald Trump, casi todos perdonados por el presidente de Estados Unidos. (Patrick Semansky)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Al iniciar la segunda sesión del Congreso 119, las autoridades de Puerto Rico incorporan a su agenda prioritaria los esfuerzos para renovar las asignaciones de Medicaid, en busca de evitar, en 2027, un abismo fiscal en el plan médico del gobierno, que crearía una crisis en la industria de la salud y la atención que reciben cerca de 1.3 millones de personas.

RELACIONADAS
Tags
Puerto RicoPablo José Hernández RiveraCongreso de Estados UnidosPANMedicaid
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 4 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: