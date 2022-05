Washington D.C. – “El borrador de discusión” de una potencial legislación sobre el status político de Puerto Rico aspira a convertirse en una ley que impulse un proceso de status dirigido a “acabar con el colonialismo” en la isla, afirmó este jueves el líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer.

Al dar a conocer el borrador de legislación, junto a los proponentes de los dos proyectos de ley que han estado pendientes desde marzo de 2021, Hoyer afirmó que el objetivo es ofrecer a Puerto Rico las alternativas de estadidad, independencia y “soberanía en libre asociación”.

Al referirse a la libre asociación, la legislación alude al proceso más directo para una persona tener acceso a la ciudadanía estadounidense en un Puerto Rico soberano.

El documento reconoce que los que hoy son ciudadanos estadounidenses seguirán siéndolo.

Pero, la propuesta indica que las personas nacidas en Puerto Rico en un status de libre asociación, con los dos padres ciudadanos estadounidenses “serán elegibles para adquirir la ciudadanía de Estados Unidos por la duración del acuerdo”, según disponen las leyes federales de inmigración, lo que supone tener que presentar una solicitud.

Tanto bajo la independencia como la libre asociación, el borrador reconoce los derechos de los ciudadanos por beneficios adquiridos por jubilación del gobierno federal, servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, seguros de incapacidad y como supervivientes. Los fondos del Seguro Social de los que no se han jubilado, pasarían a ser administrados, para ese propósito, por el gobierno del Puerto Rico independiente.

Precisa que otras transferencias federales a individuos o el gobierno de Puerto Rico continuarían en su totalidad por 10 años, aunque comenzarían a eliminarse, un 10% cada año, a partir del año número11.

Bajo la estadidad, Puerto Rico sería admitido a la Unión “en igualdad con los demás estados en todos los aspectos y sería parte de la unión permanente de los Estados Unidos de América, sujeto a la Constitución de los Estados Unidos, con facultades no prohibidas por la Constitución a los estados y reservados al estado de Puerto Rico o a sus residentes”.

Hoyer encabezó una conferencia de prensa en el Capitolio en que anunció los detalles del “consenso” alcanzado entre él, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez –electas por Nueva York–, el congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, la única republicana del grupo.

En gran medida, sin embargo, las negociaciones definitorias fueron entre Velázquez y González, que parecieron emocionadas con el acuerdo alcanzado sobre un proceso en torno al status político de Puerto Rico, un asunto que las ha dividido fuertemente en el Congreso. Velázquez y González serán las principales autoras de la legislación que se quiere presentar en junio.

El gobernador Pedro Pierluisi apoyó además oficialmente la legislación y confió en que –pese a que no será el referéndum estadidad sí o no que habían pedido–, la medida tendrá el visto bueno de la amplia mayoría del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La legislación propone que se convoque para el 5 de noviembre de 2023 a un plebiscito federal en Puerto Rico entre la estadidad, la independencia y la libre asociación. Si no hubiese una mayoría absoluta a favor de alguna de las alternativas en ese plebiscito, habría una segunda ronda el 3 de marzo de 2024 entre las dos alternativas que recibieron mayor respaldo.

La propuesta ordena a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico a implementar la ley federal y poner en marcha una campaña educativa financiada por el gobierno federal y pagada a través de los medios tradicionales.

La legislación permite utilizar los $2.5 millones autorizados por una ley federal parar ayudar al gobierno de Puerto Rico a financiar un referéndum de status, sujeto a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revisaran la campaña educativa y el contenido de la papeleta. Pero, además se podrán asignar otros fondos.

El borrador de legislación sostiene que la campaña educativa “y el diseño de la papeleta” estarán sujetas a la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en las administraciones de Donald Trump y Joe Biden ha reclamado que el status territorial sea incluido en cualquier consulta de alternativas de status.

“Creo que van a cumplir con la ley”, dijo Hoyer, al ser preguntado sobre la política pública del Ejecutivo estadounidense.

Aunque todos acentuaron que es un momento histórico, el proceso legislativo todavía está en pañales y se enfrenta a la falta de entusiasmo del Senado estadounidense, del liderato republicano de la Cámara baja y a un calendario tremendamente apretado, en un año de elecciones legislativas, en noviembre.

Grijalva indicó que convocará a vistas públicas en Puerto Rico para principios de junio, con el propósito de escuchar a los funcionarios electos y grupos de interés. Pero, la Cámara baja no volverá a sesionar hasta el 7 de junio.

“Queremos asegurarnos de que haya una opción informada y que la gente de Puerto Rico sea escuchada, escuchar sus críticas, sugerencias”, dijo Gijalva.

Laa legislación permite ir directamente al proceso de consultas, sin tomar en cuenta la posición de la Legislatura de Puerto Rico, controlada por el Partido Popular Democrático (PPD) que ha defendido la continuación del status territorial que ahora la propuesta de consenso que lidera Hoyer quiere terminar, según el gobernador Pierluisi.

El Senado, pese a que allí fueron radicados los dos mismos proyectos presentados en la Cámara baja, no ha tenido el tema del status en su agenda.

El presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, el demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental), ha indicado que el tema debe estar en manos del Comité de lo Jurídico, pues considera que una propuesta de estadidad debería requerir un referéndum en Estados Unidos y una enmienda a la Constitución.

“Si alguien me presenta (la propuesta) de Hoyer, la consideraré”, dijo hoy a El Nuevo Día el senador Manchin, que en ocasiones habla del debate sobre el status de Puerto Rico como si él no fuera el presidente del comité con jurisdicción primaria en el Senado estadounidense.

Por su parte, el senador republicano Rick Scott (Florida) “revisará cualquier propuesta” de status, pero su enfoque en este momento sigue en promover un Puerto Rico “económicamente saludable”, según una portavoz. “Sigue creyendo que la estadidad está en el futuro de Puerto Rico”, agregó.

“No ha habido una discusión abarcadora” en el liderato republicano sobre el tema del status, “aunque Jenniffer (González) siempre lo trae”, señaló, por su parte, el congresista Doug LaMalfa (California), quien lidió con el asunto cuando era miembro Comité de Recursos Naturales. “Este momento me guardo mis cartas”,dijo.

La legislación representa un consenso entre los principales proponentes de los proyectos 1522 –Soto y González–, y el 2070, las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez, Hoyer, Grijalva y el gobernador Pierluisi. También estuvo presente en el anuncio el congresista demócrata Rubén Gallego (Arizona), quien ha apoyado el 1522 y la estadidad.

El proyecto 1522 –que tiene el respaldo de 61 demócratas y 17 republicanos activos en el Congreso, incluidos Soto y González–, ha impulsado un referéndum federal estadidad sí o no, que puede estar atado a un proceso de admisión de Puerto Rico.

El 2070 –con el apoyo de 77 demócratas, incluidas Velázquez y Ocasio Cortez–, ha querido vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum con alternativas no territoriales.

Con el acuerdo, los proponentes del proyecto pro estadidad ceden la idea de que Puerto Rico ya había ejercido su libre determinación al votar por la estadidad en el referéndum de noviembre de 2020.

Mientras, bajo el borrador que encabeza Hoyer, los defensores del 2070 aceptarían que el próximo proceso de status no iniciaría con una Convención o Asamblea de Status.

“El pueblo puertorriqueño no quiere ser colonia y los Estados Unidos de América no quieren ser potencia colonialista. Esta legislación busca abordar ese problema”, indicó Hoyer, aunque la propuesta, evidentemente, no resolvería el problema del status de los demás territorios no incorporados.

“Es un día historico. No pensabe que iba a ver el día. Un milagro, con toda seguridad, después de tantas décadas (de colonialismo)”, subrayó Ocasio Cortez, al acentuar –como Velázquez y González–, que aún cuando fuese aprobada solo en la Cámara baja sería la primera vez que ese cuerpo legislativo ratifica una medida vinculante para el gobierno federal y que excluye el status territorial/colonial.

La comisionada González afirmó que el status colonial del Estado Libre Asociado “limita el desarrollo político, económico y social completo de la isla”.

Velázquez sostuvo que “hubo momentos en que pensó que no había un camino hacia delante”. Los acuerdos generales fueron acordados en una reunión del grupo con Hoyer el martes. “Después de décadas de estancamiento, hemos reconocido que no habrá descolonización para Puerto Rico mientras no encontremos puntos en común. Hacer lo correcto por Puerto Rico requiere que el fuego cruzado llegue a su fin. Y eso es precisamente lo que hemos hecho”, dijo Velázquez, presidenta del Comité de Pequeñas Empresas.

“Ya es tiempo que se resuelva este asunto”, dijo el gobernador Pierluisi.

Bajo cualquiera de las tres fórmulas políticas que se proponen, la ley Promesa dejaría de tener vigencia sobre la Isla.

Las definiciones

La independencia es descrita como una opción soberana en la que Puerto Rico adquiriría “plena autoridad y responsabilidad sobre su territorio y población en virtud de una Constitución de su propia adopción que sería la ley suprema de la nación”.

Con respecto a la ciudadanía, la legislación reconoce que Puerto Rico, en un status de independencia, adquiere plena autoridad sobre sus leyes de ciudadanía e inmigración. Los que ya tienen la ciudadanía estadounidense la retienen de por vida si esa fuera su elección.

Un Puerto Rico independiente debería convocar a una convención para adoptar su nueva Constitución.

El borrador de legislación indica que como parte de un proceso de transición de 25 años, los nacidos en Puerto Rico que no son ciudadanos estadounidenses podrán ir a trabajar y residir en Estados Unidos independiente de las normas de inmigración.

Además, la medida reconoce los derechos de los ciudadanos por beneficios adquiridos por jubilación del gobierno federal, servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, seguros de incapacidad y como supervivientes. Los fondos del Seguro Social de los que no se han jubilado, pasarían a ser administrados, para ese propósito, por el gobierno del Puerto Rico independiente.

Precisa además que otras transferencias federales a individuos o el gobierno de Puerto Rico continuarían en su totalidad por 10 años, aunque comenzarían a eliminarse, un 10% cada año, a partir del año número11.

Por medio de la libre asociación, Puerto Rico sería una “nación soberana” con “plena autoridad y responsabilidad sobre su territorio y población bajo una Constitución de su propia adopción que será la ley suprema de la nación”.

“El nacimiento en Puerto Rico dejará de ser una base para la nacionalidad o ciudadanía de los Estados Unidos, excepto que las personas nacidas en Puerto Rico de padres que son ambos ciudadanos de los Estados Unidos serán elegibles para adquirir la ciudadanía de los Estados Unidos durante la vigencia del primer acuerdo de los artículos de libre asociación”, agrega el lenguaje del borrador legislativo.

También subraya que la Constitución y las leyes de Estados Unidos cesarían de aplicar “excepto que se disponga lo contrario en los artículos de libre asociación”. “Todos los asuntos pertenecientes a la relación de gobierno a gobierno entre Puerto Rico y los Estados Unidos, que pueden incluir asuntos exteriores, comercio, finanzas, impuestos, seguridad y defensa, resolución de disputas y terminación, estarán previstos en los artículos de libre asociación”.

El borrador legislativo impulsa la convocatoria a una Convención Constituyente que deberá presentar una propuesta de Constitución a los electores en un plazo de dos años.

Los nacionales de Puerto Rico tendran derecho a trabajar y residir en Estados Unidos mientras dure el pacto de libre asociación.

No más tarde de tres después de establecida la Convención Constituyente, a su vez, debe crearse una comisión bilateral negociadora, integrada por cinco miembros de cada país. El presidente de Estados Unidos debe incluir entre sus miembros a un embajador como negociador principal del gobierno estadounidense.

La comisión bilateral negociará asuntos como relaciones exteriores, comercio, finanzas, tributaciones, seguridad, inmigración, defensa, beneficios económicos - incluidas subvenciones-, y como cada país puede terminar con el pacto.

Como en el caso de la independencia plena, la medida reconoce los derechos de los ciudadanos por beneficios adquiridos por jubilación del gobierno federal, servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, seguros de incapacidad y como supervivientes. Los fondos del Seguro Social de los que no se han jubilado, pasarían a ser administrados, para ese propósito, por el gobierno del Puerto Rico independiente.

Precisa que otras transferencias federales a individuos o el gobierno de Puerto Rico continuarían en su totalidad por 10 años, aunque comenzarían a eliminarse, un 10% cada año, a partir del año número11.

Bajo la estadidad, Puerto Rico sería admitido a la Unión “en igualdad con los demás estados en todos los aspectos y sería parte de la unión permanente de los Estados Unidos de América, sujeto a la Constitución de los Estados Unidos, con facultades no prohibidas por la Constitución a los estados y reservados al estado de Puerto Rico o a sus residentes”.

El presidente de Estados Unidos, tras recibir un resultado favorable a la estadidad, deberá emitir una proclamación para declarar el día en que Puerto Rico sería admitido a la Unión.

La Constitución de Puerto Rico seguiría vigente, aunque la isla continuaría como un territorio incorporado hasta su admisión.

“El estado de Puerto Rico consistirá de todas las islas, junto con sus correspondientes arrecifes, fondos marinos, tierras sumergidas y aguas territoriales en el límite hacia el mar, actualmente bajo la jurisdicción del territorio de Puerto Rico”, indica.

Con el proceso de elección de senadores y representantes federales, el puesto de comisionado residente dejaría de existir.