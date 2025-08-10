Opinión
10 de agosto de 2025
77°lluvia moderada
De ViajeCruceros
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Así quedará la renovada isla de Norwegian Cruise Line en las Bahamas

Más adrenalina, nuevas zonas de relajación y un gran parque acuático esperan a los cruceristas en este destino exclusivo de las Bahamas

10 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Great Tides Waterpark”, un nuevo parque acuático, con 19 chorreras, un extenso río, una nueva pista acuática “Jet Karts” y otras experiencias adicionales. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismoraisa.rivas@gfrmedia.com

Las islas privadas de los barcos siguen siendo noticia para nosotros, pero para los viajeros de cruceros, significan mucho más que una noticia: una gran oportunidad de disfrutar durante su travesía de destinos exclusivos, con amenidades fantásticas y playas paradisíacas. Los millones de pasajeros que van anualmente en barcos, siempre están a la expectativa de qué más traerán. Norwegian Cruise Line, con los cambios que está haciendo en Great Stirrup Cay, promete complacer sus viajeros que buscan desde relajación, hasta mucha adrenalina con más y modernas facilidades.

Norwegian Cruise Line
ACERCA DEL AUTOR
Raisa Rivas Español
Raisa Rivas EspañolArrow Icon
Periodista Especializada en Viajes y Turismo
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: