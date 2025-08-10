Así quedará la renovada isla de Norwegian Cruise Line en las Bahamas
Más adrenalina, nuevas zonas de relajación y un gran parque acuático esperan a los cruceristas en este destino exclusivo de las Bahamas
10 de agosto de 2025 - 11:10 PM
10 de agosto de 2025 - 11:10 PM
Las islas privadas de los barcos siguen siendo noticia para nosotros, pero para los viajeros de cruceros, significan mucho más que una noticia: una gran oportunidad de disfrutar durante su travesía de destinos exclusivos, con amenidades fantásticas y playas paradisíacas. Los millones de pasajeros que van anualmente en barcos, siempre están a la expectativa de qué más traerán. Norwegian Cruise Line, con los cambios que está haciendo en Great Stirrup Cay, promete complacer sus viajeros que buscan desde relajación, hasta mucha adrenalina con más y modernas facilidades.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: