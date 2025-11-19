Conoce el Celebrity Xcel que ya navega desde Florida

Cuando se habla en cruceros con elegancia refinada, gastronomía no solo variada, sino de un nivel superior (también en sus opciones incluidas), y entrenamiento cautivante, hay un nombre que viene a la mente: Celebrity Cruises. Pero la línea de cruceros, que ofrece una experiencia Premium, también es sinónimo de creatividad en innovación en el mar, tanto que podríamos hacer una historia completa de sus primicias. Ese es tema futuro, pero ahora vamos a destacar lo que trajo su nuevo Celebrity Xcel, su estreno de este año.

El barco a simple vista luce similar a sus otros de la clase Edge. ¿Recuerdan cuando escribimos sobre la “Magic Carpet”, la primera plataforma que sobresale sobre el mar, que se convierte desde lugar para abordar tenders hasta un bar o restaurante? Eso es algo distintivo de los Edge, y el Xcel, también trajo esta, que sube hasta 14 pisos sobre el nivel del mar, y que sigue siendo una curiosidad que todavía asombra.

Este es el quinto barco de esa clase, y hacerlo diferente para cautivar al viajero que ha ido en los otros, no es tarea fácil. Pero sus diseñadores se las ingeniaron para diferenciarlo, aunque el mérito no es solo de ellos. Su gran primicia es que contó con el “feedback” de sus viajeros alrededor del mundo, quienes participaron del programa Xcel Dream Makers, y colaboraron directamente en la finalización de experiencias culinarias, de entretenimiento y diseño. Nunca antes se había tomado en cuenta, en esa magnitud, la participación de viajeros.

Celebrity Flagship - Deck 5 Midship Portside Celebrity Xcel - Celebrity Cruises (Suministrada)

Siempre que llega un barco distinto, pero de una misma clase, decimos que son gemelos, y a veces no es fácil encontrar las diferencias. En este sí hay marcadas innovaciones, tantas que Jason Liberty, Chairman y CEO de Royal Caribbean Group, empresa matriz que incluye a Celebrity Cruises, dijo que el Xcel establece un nuevo standard en la industria.

Un bazaar que se transforma

Los espacios multiusos están de moda en los barcos, pero en este caso, este lugar, de tres niveles, ofrece cuatro festivales durante cada viaje, más entretenimiento, dos áreas de comida inspirada en destinos y área de artesanías. La idea es mezclar las experiencias que se ofrecen en los destinos y “traerlas” al barco para que el pasajero siga conociendo más sobre los lugares visitados.

Un viaje por el mediterráneo

No importa el lugar por donde esté viajando, podrá saborear las delicias del Mediterráneo, región cuya comida cada vez está más de moda. “Bora”, un restaurante con “rooftop” e impresionantes vistas, durante el día ofrece Brunch y por las noches, un menú distinto, en un ambiente más íntimo.

“Un Pool Club”

Hydra Pool (Suministrada)

Este nuevo servicio, eleva la experiencia en la piscina, para aquellos que buscan exclusividad. El “Celebrity Pool Club”, de día o de noche, más área de sombra, gracias a su diseño, toallas frías y alquiler de cabañas VIP.

Juego para adultos

El “Attic at the Club”, es un lounge también nuevo, enfocado en adultos. Abierto las 24 horas, y con luces de neón, es el lugar que apela a la nostalgia, con juegos retro como Pac-Man y NBA Showtime. Además tiene billar y juego de dardos, entre otro entretenimiento.

Una tienda-museo

La primera tienda Celebrity Flagship es en parte museo también, con memorabilia, artículos históricos y de colección, que los clientes querrán tener como souvenir. Muchos de los artículos pueden grabarse con el nombre.

El spa se puso mejor

Los spa de Celebrity siempre han sido excelentes. Pero en The Spa, el más grande de la flota, estrenaron Hydra Room, una experiencia de las ocho que se ofrecen en el Thermal Suite, enfocada en el bienestar no solo corporal sino mental. Otra novedad es el “Vitamin D Deck”, al aire libre, donde ofrecen bebidas no alcohólicas gratuitas.

Nuevo entretenimiento

Entretenimiento en el Celebrity Xcel. (Suministrada)

Con tres nuevos shows en el teatro y dos espectáculos interactivos, el entretenimiento también es distinto a sus otros barcos. Todas esas novedades, la empresa dijo que fueron finalizadas con los participantes del Xcel Dream Makers, quienes evaluaron, probaron y votaron por sus favoritas, así es que el barco debe complacer a los viajeros leales de Celebrity que son muchos.

Itinerarios y datos básicos

Con una capacidad de 3,276 pasajeros y 1,400 tripulantes, el Xcel tiene 32 opciones de bares, cafés, restaurantes incluidos, de especialidad y lugares de comida casual. Además, trajo las cabinas que tanto han gustado en su misma clase, incluyendo las Infinite Verandas, que integran el balcón a la cabina, un concepto en el mar, estrenado por ellos.

El Celebrity Xcel ya está navegando desde Ft. Lauderdale, Florida, su puerto base, en su temporada inaugural.