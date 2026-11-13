En ruta a San Juan el Norwegian Prima: esto es lo que debes saber sobre este barco
Aquí compartimos experiencias y lugares imperdibles a bordo
13 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
13 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
Ya muchos tienen sus maletas listas esperando con ilusión navegar en el Norwegian Prima, un barco casi nuevo, desde nuestro puerto de San Juan. Y ese barco de Norwegian Cruise Line ya está en ruta desde Puerto Cañaveral, en Florida, para llegar el domingo, 15 de noviembre a la isla. Así empezará su temporada de invierno trayendo miles de turistas a la isla, pero además brindando oportunidad a nuestros viajeros a que no tengan que ir fuera de Puerto Rico para vacacionar den un barco moderno y con todas las comodidades.
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