Ya muchos tienen sus maletas listas esperando con ilusión navegar en el Norwegian Prima, un barco casi nuevo, desde nuestro puerto de San Juan. Y ese barco de Norwegian Cruise Line ya está en ruta desde Puerto Cañaveral, en Florida, para llegar el domingo, 15 de noviembre a la isla. Así empezará su temporada de invierno trayendo miles de turistas a la isla, pero además brindando oportunidad a nuestros viajeros a que no tengan que ir fuera de Puerto Rico para vacacionar den un barco moderno y con todas las comodidades.