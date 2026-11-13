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prima:En ruta a San Juan el Norwegian Prima: esto es lo que debes saber sobre este barco

Aquí compartimos experiencias y lugares imperdibles a bordo

13 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

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Un paseo por el puente con el piso de vidrio impresiona en el Norwegian Prima. (Suministrada/Gregorio Mayí)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Ya muchos tienen sus maletas listas esperando con ilusión navegar en el Norwegian Prima, un barco casi nuevo, desde nuestro puerto de San Juan. Y ese barco de Norwegian Cruise Line ya está en ruta desde Puerto Cañaveral, en Florida, para llegar el domingo, 15 de noviembre a la isla. Así empezará su temporada de invierno trayendo miles de turistas a la isla, pero además brindando oportunidad a nuestros viajeros a que no tengan que ir fuera de Puerto Rico para vacacionar den un barco moderno y con todas las comodidades.

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