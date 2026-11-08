Santo Domingo más allá del todo incluido: una travesía por la historia y cultura dominicana
Ferries del Caribe promueve paquetes turísticos que permiten a los puertorriqueños descubrir la Ciudad Colonial
8 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
8 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
Santo Domingo, República Dominicana - Para muchos puertorriqueños viajar a República Dominicana es pasar unos días en un hotel todo incluido, pero existen alternativas que muestran que esta experiencia puede ser mucho más que eso. A través de los nuevos paquetes turísticos, Ferries del Caribe busca acercar a los viajeros puertorriqueños a la historia, la cultura y la evolución de esta capital, con recorridos por algunos de los espacios más emblemáticos de su Ciudad Colonial.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: