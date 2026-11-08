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prima:Santo Domingo más allá del todo incluido: una travesía por la historia y cultura dominicana

Ferries del Caribe promueve paquetes turísticos que permiten a los puertorriqueños descubrir la Ciudad Colonial

8 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

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Calle El Conde, en Santo Domingo. (Shutterstock)
Kimberly Domínguez Medina
Por Kimberly Domínguez Medina
Internado de verano de GFR Media

Santo Domingo, República Dominicana - Para muchos puertorriqueños viajar a República Dominicana es pasar unos días en un hotel todo incluido, pero existen alternativas que muestran que esta experiencia puede ser mucho más que eso. A través de los nuevos paquetes turísticos, Ferries del Caribe busca acercar a los viajeros puertorriqueños a la historia, la cultura y la evolución de esta capital, con recorridos por algunos de los espacios más emblemáticos de su Ciudad Colonial.

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Ferries del CaribeRepública DominicanaViajes y Vacacionesviajes
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Kimberly Domínguez Medina
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Kimberly Domínguez Medina realiza un internado de verano en periodismo en GFR Media, donde trabaja en las secciones de Gastronomía y Entretenimiento de El Nuevo Día. Actualmente, cursa una maestría en Periodismo...
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