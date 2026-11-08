Santo Domingo, República Dominicana - Para muchos puertorriqueños viajar a República Dominicana es pasar unos días en un hotel todo incluido, pero existen alternativas que muestran que esta experiencia puede ser mucho más que eso. A través de los nuevos paquetes turísticos, Ferries del Caribe busca acercar a los viajeros puertorriqueños a la historia, la cultura y la evolución de esta capital, con recorridos por algunos de los espacios más emblemáticos de su Ciudad Colonial.