Puerto Rico Cocktail Week celebrará su octava edición en noviembre

Puerto Rico Cocktail Week celebrará su octava edición del 8 al 14 de noviembre con seminarios educativos, competencias de coctelería y actividades para continuar aportando al desarrollo de la industria de la hospitalidad en Puerto Rico, también busca fomentar las conexiones internacionales, impulsar los negocios locales y apoyar a los profesionales del sector.

Las actividades principales comenzarán el domingo, 8 de noviembre, con la tradicional fiesta de apertura en el salón de actividades ILA, ubicado en la avenida Kennedy. El evento contará con demostraciones de coctelería, gastronomía local y música en vivo.

El programa educativo se celebrará el lunes, 9, y el martes, 10 de noviembre, en el Hotel Rumbao, en el Viejo San Juan. Durante ambas jornadas, profesionales de la industria podrán participar en seminarios impartidos por invitados y organizaciones internacionales.

Entre los participantes estará Jean Trinh, fundador de Alquímico, bar ubicado en Cartagena, Colombia, que ha figurado en la lista The World‘s 50 Best Bars. El establecimiento alcanzó el tercer puesto en la clasificación, y su modelo de trabajo integra la coctelería con iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, la agricultura, la educación y el desarrollo comunitario.

PUBLICIDAD

La agenda también incluirá a Juan David Zapata, de Medellín Cocktail Week, quien presentará la charla “Agitamos ideas, no solo cócteles”. Por su parte, Mohammad Aljaff, de Schmuck NYC, ofrecerá la presentación “Don’t Be a Schmuck”, mientras que Alex Smith, de Tales of the Cocktail Foundation, estará a cargo de “The Tales Playbook: Getting Involved & Getting Noticed”. La programación contará con otros invitados y conferenciantes.

“En esta edición reunimos invitados internacionales de primer nivel, reconocidos por su talento y aportaciones a la industria global de la hospitalidad. Su participación brinda a nuestros profesionales la oportunidad de aprender de grandes referentes, intercambiar conocimientos y crear conexiones que impulsen el crecimiento de la industria local”, expresó Roberto Berdecia, cofundador de Puerto Rico Cocktail Week.

Competencia y apoyo a los profesionales de la industria

Como parte del programa, el martes, 10 de noviembre, se celebrará el Bartender’s Face Off Competition en La Factoría, en el Viejo San Juan. La competencia enfrentará a bartenders en rondas de preparación de cócteles, en las que la rapidez y el sabor serán parte de los criterios para avanzar.

Los fondos recaudados durante la actividad se destinarán a PRCW Tip Jar, iniciativa que busca brindar apoyo económico a profesionales de la hospitalidad que atraviesan dificultades por enfermedades, accidentes, desastres naturales u otras circunstancias imprevistas.

“Nos enorgullece celebrar ocho años de este gran proyecto colectivo, pero más aún, gracias al apoyo de nuestros auspiciadores, aliados y participantes, continuamos firmes en nuestro compromiso de proteger al activo principal de esta industria a través del Tip Jar. Este respaldo demuestra que, cuando trabajamos juntos, podemos generar oportunidades y fortalecer a toda nuestra comunidad de hospitalidad”, expresó Deliana Olmo, socia fundadora de Puerto Rico Cocktail Week.

PUBLICIDAD

Más de 50 establecimientos en la guía oficial

La Guía Oficial de Barras 2026-2027 reúne a más de 50 establecimientos que forman parte de la comunidad de Puerto Rico Cocktail Week. La publicación busca dar visibilidad a las propuestas de coctelería locales y facilitar que los consumidores descubran los negocios participantes. La guía está disponible en la página web de la organización.

Las barras oficiales también formarán parte de la programación del 11 al 14 de noviembre, con turnos especiales de mixólogos internacionales y otras activaciones. Estas actividades propiciarán el intercambio entre profesionales locales e invitados, además de ofrecer oportunidades para conocer técnicas y tendencias de la industria.