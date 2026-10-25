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La Cantina Argentina renueva su menú en Condado

El restaurante ubicado en la Avenida Ashord combina en su menú la historia argentina, las raíces italianas y la costumbre de compartir

25 de octubre de 2026 - 11:10 PM

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La Cantina Argentina incorpora nuevos platos a su menú, sin dejar a un lado las pizzas, las carnes y las milanesas que los ha distinguido como cocina. (Suministrada)
Kimberly Domínguez Medina
Por Kimberly Domínguez Medina
Internado de verano de GFR Media

La Cantina Argentina, uno de los conceptos de Romanos Gastronomic Group, amplió su oferta gastronómica en Condado con nuevos platos que resaltan las influencias de la cocina porteña y sus raíces argentinas e italianas.

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Entre las nuevas opciones en el menú figuran la tortilla de papa con chorizo, la lasaña de cordero, el risotto de camarones y setas, la ensalada completa y las papas a la crema.

La tortilla de papa con chorizo es parte de la nueva oferta gastronómica que ofrece La Cantina Argentina.
La tortilla de papa con chorizo es parte de la nueva oferta gastronómica que ofrece La Cantina Argentina. (Suministrada)

La renovación busca ampliar las opciones del menú sin dejar atrás los platos tradicionales que distinguen al restaurante, como las pastas, las pizzas, las milanesas y los cortes de carne a la parrilla.

La propuesta incluye una selección de vinos para acompañar los distintos platos, así como una barra con cócteles de autor. Entre estos figuran Mafalda, preparado con Tanqueray; Chonga, con vodka Stoli; y El 10, con Lunazul Reposado.

El propietario de Romanos Gastronomic Group, Adrián Romano, utiliza sus vivencias, recuerdos y herencia familiar para desarrollar sus conceptos gastronómicos. En el caso de La Cantina Argentina, quiso rendir homenaje a los inmigrantes que llegaron a Argentina en busca de nuevas oportunidades.

“Mi influencia gastronómica es muy italiana. Las cantinas que normalmente están en el barrio De la Boca, estaban ahí porque era donde llegaban los barcos con los inmigrantes que venían de diferentes partes, mi familia vino de Italia del sur. Viajaban en tercera clase, era gente con muy pocos recursos y las cantinas normalmente eran colmados. Al llegar tantas personas y de formas tan masivas, el inmigrante vivía en pensiones en las cuales no había cocina y tenían que comer afuera. La mujer cocinaba y los hombres vendían las comidas en el colmado a clientes que llegaban. Era comida muy casera y accesible”, recordó Romano.

El concepto también incorpora elementos de los bodegones argentinos, establecimientos tradicionales que sirven comida casera, y suma la pizza a una propuesta influenciada por la cocina italiana.

El restaurante ubicado en la Ave. Ashford en Condado combina la influencia de los colmados argentinos italianos con la oferta culinaria de los bodegones en el país latinoamericano.
El restaurante ubicado en la Ave. Ashford en Condado combina la influencia de los colmados argentinos italianos con la oferta culinaria de los bodegones en el país latinoamericano. (Suministrada)

En entrevista con El Nuevo Día, Romano explicó que la renovación de los menú en sus restaurantes responde a la intención de mantener vigentes sus propuestas gastronómicas y ofrecer nuevas experiencias a los comensales.

“Siempre hacemos alguna mejora y demás porque lo requiere. Nosotros no vendemos comida, somos una experiencia. Entonces, yo siempre explico a mis chicos que la gente que tiene dinero, no tiene problema en venir, comer y ya. Pero, la gente por ahí ahorra dos semanas para poder venir a tener una cena con su pareja o con su familia, y queremos que se lleve una experiencia formidable”, explicó.

La Cantina Argentina ubicada en la Avenida Ashford en Condado, abre todos los días a partir de las 11:30 a.m. Para reservaciones los visitantes pueden acceder a Opentable o directamente en las redes sociales del restaurante.

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GastronomíaCondadoRestaurantesCocinaArgentinaItalia
ACERCA DEL AUTOR
Kimberly Domínguez Medina
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Kimberly Domínguez Medina realiza un internado de verano en periodismo en GFR Media, donde trabaja en las secciones de Gastronomía y Entretenimiento de El Nuevo Día. Actualmente, cursa una maestría en Periodismo...
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