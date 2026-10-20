Calichi Gastrobar celebra seis años con nuevo menú y anticipo navideño

Naranjito- En un momento en que la industria gastronómica enfrentaba grandes desafíos, Félix Maldonado apostó en pleno año pandémico abrir el restaurante Calichi Gastrobar.

Seis años después, el restaurante opera con éxito con un crecimiento de casi un 20% en comparación con el año pasado, según reveló Maldonado a El Nuevo Día.

En gratitud al apoyo continuo al restaurante ubicado en el corazón del pueblo de Los Changos, Maldonado y su equipo de trabajo conmemorará el sexto aniversario con una celebración musical de cinco días y una oferta gastronómica renovada que combina sabores criollos con ingredientes frescos.

“Queremos celebrar este sexto aniversario en apoyo a todas las personas que nos han visitado y nos han respaldo. Operar un restaurante en la actualidad es retante, obviamente, pues hemos hecho ajustes, tratando de darle lo mejor al cliente en cuestión de servicio y calidad de comida”, expresó Maldonado al hablar sobre los desafíos de mantener el negocio en marcha ante el aumento en los costos de alimentos, del servicio de energía eléctrica y la inflación.

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A partir de mañana, 21 de octubre, Calichi festeja su aniversario con presentaciones en vivo hasta el domingo 25 de octubre. La oferta musical inicia este miércoles a las 7:00 p.m. con Tito Auger, el jueves 22 de octubre estará Andy Rivera con un tributo a Ricardo Arjona; el viernes 23 de octubre, Willito Otero celebrará la Navidad con su Asalto Live’, Miguel Sanblas & The Guys estarán el sábado 24 de octubre a las 6:00 p.m. y el cierre del aniversario será el domingo 25 de octubre con Christian Nieves y Herencia Musical con su anticipo navideño.

Christian Nieves

Con este festín musical arrancará la Navidad en el restaurante que forma parte de la famosa ruta gastronómica de Naranjito que recorren cientos de comensales semanalmente.

El propietario precisó que parte del crecimiento del restaurante responde a las cenas de degustación que organizan mensualmente con distintas casas de vino, así como a la consistencia en el servicio y la calidad de los platos.

“El servicio y la calidad de lo que servimos de la finca a la mesa tiene que ser consistente, sino no vuelven”, reitero el propietario.

En este sexto aniversario también se suma un nuevo menú con una oferta creativa de cocina criolla.

A la mesa de Calichi llegó la pesca fresca, el guacamole de langosta ceviche de camarones, y el carpaccio de atún. De igual forma la presencia de la gastronomía criolla se integra con el bistec encebollado, la pechuga en salsa de ajo, alcapurrias de jamonilla como las “que nos hacía abuela”, sorrullos y bacalitos “homemade”.

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Ossobuco de cerdo. (Suministrada)

Uno de los platos renovados es el Ossobuco de cerdo y de aperitivo una Burrata con tomates frescos. Asimismo el menú continúa con los platos principales de diferentes cortes de carnes.

“Trajimos la pesca fresca que siempre nos pedían y seguimos con la combinación de ingredientes frescos y de calidad. Esa es la clave”, subrayó Maldonado.

El propietario adelantó que la demanda para los eventos privados ya es notable para la época navideña, que cuenta con múltiples fechas reservadas.