Restaurante Bacoa en Juncos recibe dos premios en los World Culinary Awards

Bacoa Finca + Fogón, ubicado en Juncos, recibió dos reconocimientos en la séptima edición de los World Culinary Awards 2026, al ser seleccionado como Mejor Restaurante del Caribe y Mejor Restaurante de Puerto Rico.

La ceremonia se celebró el miércoles, 14 de octubre, en el hotel Princess Grand Jamaica, en Jamaica, y reunió a restaurantes y destinos gastronómicos de distintas partes del mundo.

Fundado en 2019 por los chefs puertorriqueños Raúl Correa, Xavier Pacheco y René Marichal, acoa desarrolla una propuesta culinaria centrada en los productos locales, las técnicas tradicionales de cocción al fuego y los sabores de la cocina puertorriqueña.

El restaurante está ubicado en una casona rústica rodeada de naturaleza, donde el fogón de leña y técnicas ancestrales, como el uso del burén, forman parte de su identidad gastronómica. Su menú incorpora productos de temporada y destaca la relación con la tierra y los agricultores locales.

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Platos del restaurante Bacoa Finca + Fogon. (WANDA LIZ VEGA)

El nombre Bacoa combina las palabras barbacoa y coa, una herramienta agrícola tradicional, en referencia al vínculo entre la agricultura y la cocina que caracteriza el concepto del restaurante.

“Recibir estos dos reconocimientos representa un orgullo inmenso y una confirmación de que nuestra gastronomía tiene un lugar importante en el escenario internacional. Bacoa nació del deseo de honrar nuestras raíces, de cocinar con los productos de nuestra tierra y de mantener vivas las tradiciones que nos identifican como puertorriqueños. Que hoy una propuesta nacida en una finca en Juncos sea reconocida como la mejor del Caribe nos llena de satisfacción, pero también de responsabilidad. Este logro no es solamente nuestro; pertenece a todo nuestro equipo, a los agricultores que confían en nosotros y a quienes han creído en este proyecto desde el primer día. Es una demostración de que desde Puerto Rico podemos crear experiencias gastronómicas extraordinarias sin perder nuestra esencia”, expresaron los propietarios.

Los World Culinary Awards forman parte de una iniciativa internacional que reconoce la excelencia en la industria gastronómica. El programa, vinculado a los World Travel Awards, distingue a restaurantes, hoteles, destinos culinarios y otras empresas del sector mediante un proceso de votación.

Con estos galardones, Bacoa suma dos distinciones a su trayectoria y lleva su propuesta, basada en las raíces culinarias puertorriqueñas y los productos de la tierra, al escenario gastronómico internacional.