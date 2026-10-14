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prima:Mezcal con sello boricua Tres Santos suma reconocimientos internacionales y se prepara para expandirse a nuevos mercados

El mezcal desarrollado por empresarios puertorriqueños obtuvo una medalla de oro en Nueva York y una de plata en San Francisco, mientras amplía su portafolio y apuesta por el talento detrás de las barras

14 de octubre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dos de las cinco etiquetas de Tres Santos Mezcal han sido reconocidas en los estados de Nueva York y San Francisco. (Suministrada)
Kimberly Domínguez Medina
Por Kimberly Domínguez Medina
Internado de verano de GFR Media

En menos de dos años en el mercado, Tres Santos Mezcal continúa ampliando su presencia en la industria de los destilados de agave. La marca obtuvo medalla de oro en el New York Spirits Competition con su expresión Ensamble según se anunció finales de septiembre. A este reconocimiento se le suma la medalla de plata obtenida en el San Francisco World Spirits Competition.

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Kimberly Domínguez Medina
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Kimberly Domínguez Medina realiza un internado de verano en periodismo en GFR Media, donde trabaja en las secciones de Gastronomía y Entretenimiento de El Nuevo Día. Actualmente, cursa una maestría en Periodismo...
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