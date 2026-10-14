En menos de dos años en el mercado, Tres Santos Mezcal continúa ampliando su presencia en la industria de los destilados de agave. La marca obtuvo medalla de oro en el New York Spirits Competition con su expresión Ensamble según se anunció finales de septiembre. A este reconocimiento se le suma la medalla de plata obtenida en el San Francisco World Spirits Competition.