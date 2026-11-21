La gastronomía puertorriqueña volvió a tener una noche para celebrar a quienes, desde distintos rincones de la isla, mantienen vivas las tradiciones culinarias, impulsan la innovación y apuestan por el desarrollo de la industria alimentaria. Entre sabores, historias de esfuerzo y proyectos que elevan el nombre de Puerto Rico, la Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA) reconoció a algunas de las figuras, empresas e iniciativas que están marcando el presente y el futuro de la cocina puertorriqueña.

La organización celebró la segunda edición de los Premios Nacionales de Gastronomía APUGA 2026 el pasado 17 de noviembre en el hotel The Royal Sonesta San Juan. La ceremonia reunió a chefs, agricultores, productores, empresarios, académicos y otros profesionales vinculados al sector gastronómico y agroalimentario para destacar las aportaciones de quienes fortalecen y promueven la gastronomía local.

La gala de APUGA, celebrada el martes, 17 de noviembre, en el hotel The Royal Sonesta San Juan, reunió a destacados representantes de la industria gastronómica, chefs, productores, agricultores, empresarios, académicos, aliados institucionales y profesionales de distintos sectores de la cadena agroalimentaria. (Suministrada)

Durante la gala se premiaron 13 categorías que reflejan la diversidad del ecosistema gastronómico puertorriqueño. Entre los galardonados figuraron Plenitud PR en Gastronomía Solidaria; El Grifo en Gastronomía Saludable; Menta Cuisine, del chef Cédric Tequin, en Gastronomía Sostenible; Bohemia Cocina en Movimiento, del chef Mariano Sena, en Gastronomía Sociable; y Vianda en Gastronomía Satisfactoria. Asimismo, Cincosentidos Colaboratorio de Cocina recibió el Galardón Global.

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También fueron reconocidos AlCor Foods por Servicio con Pasión; Bakku Japanese Eatery en la categoría de Fusión e Innovación; Ventura Vivoni, con Travesías con Sabor, por su labor en la Preservación del Patrimonio; la Escuela de Agroecología El Josco Bravo en Educación y Mentoría; AgroCocina-La Faena como Producto Agroculinario; José Meléndez, de Yoko y Nuna, en la categoría Próxima Generación; y Bar Identidad por su aportación a la Coctelería Puertorriqueña con Proyección Global.

La Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA) celebró con éxito la segunda edición de los Premios Nacionales de Gastronomía APUGA 2026, (Suministrada)

Todos los ganadores recibieron la emblemática espátula de bronce, símbolo oficial de estos premios y una pieza que representa la creatividad, la tradición y la identidad gastronómica de Puerto Rico.

“Estos premios representan mucho más que una celebración del talento gastronómico. Son una plataforma para reconocer a quienes, desde distintos espacios de nuestra cadena agroalimentaria, están transformando la manera en que producimos, cocinamos, compartimos y valoramos nuestros alimentos”, expresó Madelaine Vázquez Rodríguez, directora ejecutiva de APUGA a través de un comunicado. “Cada uno de los galardonados demuestra que Puerto Rico cuenta con el talento, la creatividad y la capacidad para continuar posicionándose como un referente gastronómico internacional. Desde APUGA nos llena de orgullo poder visibilizar sus aportaciones y abrir nuevas oportunidades para proyectar su trabajo más allá de nuestras fronteras.

La segunda edición de los premios estuvo dedicada a la reconocida chef Giovanna Huyke, al centro, una de las figuras más influyentes y queridas de la gastronomía puertorriqueña. (Suministrada)

Reconocimiento a Giovanna Huyke

La edición de este año estuvo dedicada a la chef Giovanna Huyke, considerada una de las figuras más influyentes de la gastronomía puertorriqueña. A lo largo de su carrera como chef, comunicadora, autora y educadora, ha contribuido a acercar la cocina criolla a varias generaciones, promoviendo el conocimiento de recetas, ingredientes y tradiciones culinarias que hoy forman parte de la memoria colectiva del país.

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Homenaje a la familia Cortés

Otro de los momentos más emotivos de la velada fue la entrega del Premio a la Trayectoria de Toda una Vida a la familia Cortés, responsable de Chocolate Cortés. El reconocimiento destacó casi un siglo de aportaciones a la industria del cacao y el chocolate en el Caribe.

Según destacó APUGA, el reconocimiento celebra no solo una destacada trayectoria empresarial, sino también el papel de una familia que ha contribuido a fortalecer los lazos culturales y gastronómicos entre Puerto Rico, República Dominicana y el Caribe.

Evaluación local e internacional

Los ganadores fueron seleccionados mediante un proceso que contó con la participación de un jurado local, un jurado internacional y un equipo de auditoría para garantizar la transparencia y rigurosidad de la evaluación.

El chef Ventura Vivoni, a la derecha, de Travesías con Sabor, ganó el premio a la Preservación del Patrimonio. (Suministrada)

El comité local estuvo integrado por Stanley Tapia y René Ñeco, de la Universidad Ana G. Méndez; Noraima Ramos, de la Escuela Hotelera de San Juan; Clarissa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; la doctora Jesmarie Ramírez, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina; y el doctor Dorian Lugo, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Por su parte, el jurado internacional contó con la participación de Fifita Bicheli, de Panamá; Hirka Roca Rey, de Perú; Alfonso Marín, de España; Franklin Lithgow, de República Dominicana; y José Carlos de Santiago, de Cuba y España.

A representar a Puerto Rico

Los ganadores de las categorías Gastronomía Solidaria, Saludable, Sostenible, Sociable, Satisfactoria y Galardón Global tendrán ahora la encomienda de representar oficialmente a Puerto Rico en la próxima edición de los Premios de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que se celebrará en enero de 2027 en Madrid, España.

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Seis de los galardonados representarán a Puerto Rico ante la Academia Iberoamericana de Gastronomía en Madrid, en enero de 2027. (Suministrada)

La participación permitirá presentar ante la comunidad gastronómica iberoamericana proyectos puertorriqueños que se distinguen por su excelencia, innovación, impacto social y compromiso ambiental.