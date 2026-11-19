Luego de desarrollar su trayectoria en las cocinas durante 13 años en Nueva York, el chef Kevin Reilly y María Santini se trasladaron a Puerto Rico para comenzar una nueva etapa con la apertura de Roost Santurce, un restaurante que combina la cocina mediterránea con influencias caribeñas.

El establecimiento abrió sus puertas el pasado fin de semana y ocupa el espacio que anteriormente albergó Bistro de París, frente al Museo de Arte de Puerto Rico. El proyecto representa una inversión de $200,000 y genera 12 empleos.

La pareja vendió el restaurante que operaba en Nueva York para establecerse en la isla y desarrollar un concepto más pequeño e íntimo, inspirado en la experiencia que construyeron durante sus años en el restaurante.

“Después de tantos años en Nueva York, sentimos que era el momento de comenzar un nuevo capítulo. Puerto Rico nos ofrecía la oportunidad de combinar nuestra experiencia en restaurantes con una nueva inspiración, en un lugar que tiene una cultura gastronómica extraordinariamente rica. Durante años fuimos desarrollando la idea de mudarnos a la isla y crear un Roost más personal y conectado con una nueva comunidad. Hoy estamos haciendo realidad ese plan”, expresó Reilly mediante comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Roost Santurce tiene capacidad para 60 personas, distribuidas entre dos salones y una barra de estilo vintage con espacio para ocho personas. También cuenta con una terraza de 12 asientos con vista al Parque de Santurce.

El diseño interior estuvo a cargo de Santini, quien cuenta con experiencia en la creación de cuatro restaurantes. La propuesta combina elementos de sofisticación y comodidad en un espacio concebido para cenas, encuentros entre amigos y visitas a la barra.

“Quería crear un espacio que se sintiera casual y a la vez sofisticado, especial, pero nunca distante. Para nosotros, la hospitalidad comienza desde el momento en que una persona entra por la puerta. Queremos que nuestros invitados se sientan cómodos, atendidos y que encuentren un lugar al que quieran regresar una y otra vez”, señaló Santini.

Una propuesta con ingredientes locales

La oferta gastronómica parte de la experiencia de Reilly en distintas cocinas de Nueva York, donde trabajó durante 15 años en establecimientos como Union Square Café, China Grill, Zoë en SoHo y The Water Club, antes de abrir Roost en Sparkill.

Para su nueva etapa en Puerto Rico, el chef desarrolló un menú de inspiración mediterránea costera con influencias caribeñas, en el que busca incorporar ingredientes locales. El menú cambiará según la disponibilidad de los productos y los ingredientes de temporada.

“Mi cocina siempre ha comenzado con buenos ingredientes. En Puerto Rico encuentro una riqueza extraordinaria de productos y contrastes de sabores y texturas que me permite tomar lo que hemos hecho durante años y llevarlo en una nueva dirección. Roost seguirá teniendo nuestra esencia, pero la cultura y tradición de la Isla será parte de nuestra cocina aquí”, explicó Reilly.

PUBLICIDAD

Entre los platos del menú de apertura figuran algunas preparaciones que formaban parte de la propuesta de Nueva York, adaptadas con ingredientes locales. Entre ellas se encuentran el French Toast relleno de queso de cabra, con hongos y fondue de trufa negra; el pincho de panceta ahumada con glaseado de guayaba y ensalada de repollo con macadamia; y el pollo spatchcock, preparado con limón preservado, paprika ahumada y ajo, acompañado de brócoli Calabrese.

Según los propietarios, desarollaron el espacio para que la barra sea uno de los elementos centrales del restaurante. Con una propuesta de cócteles artesanales que combina bebidas del concepto original en Nueva York con nuevas creaciones para su apertura en Puerto Rico.

Entre las opciones figuran Smoked Rooster, Grapefruit Dead, Lavender Martini y Negroni Sour. La carta incluirá una selección de vinos con énfasis en etiquetas de España, Italia y California.

La coctelería está a cargo de José Manuel Rivera Cartagena, jefe de mixología, quien conoció a los propietarios en Nueva York y ahora se une al proyecto en Puerto Rico.

La pareja busca que el restaurante se integre a la dinámica de Santurce y se convierta en un espacio de encuentro para residentes y visitantes.