Aprende a hacer los tradicionales pasteles navideños en familia

En ánimo de que no se pierda la tradición de hacer pasteles en familia y que el alto costo de vida no impida que se disfrute de este manjar autóctono de la gastronomía puertorriqueña, la reconocida chef Rosita Rosado insta a que hagas una pastelada familiar o entre amigos.

“Llevo muchísimos años dando clases de cocina y eso es mi pasión, me fascina. Este año leí un artículo que publicó que decía que los pasteles estaban bien caros, que por el costo de vida el costo de la docena iba a estar por las nubes. Mientras guiaba pensé, si los pasteles van a subir adicional a todo lo que está subiendo, ahí dije, ‘hay que empezar a aprender a hacer pasteles’”, explicó a El Nuevo Día.

Y es que, aunque Chef Rosita reconoce que realizar pasteles da mucho trabajo, asegura que “es una tradición que no podemos perder”.

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“La dinámica y el objetivo de esta clase es para reforzar e invitar a la gente a que haga una pastelada familiar o haga una pastelada entre amigos, porque los pasteles no se hacen solos. Tú no vas a hacer pasteles sola. Tú tienes que tener una persona que te guaye las verduras, tú tienes que tener a alguien que te vele la carne mientras se está guisando, buscar quién te amortigüe las hojas... Se trata de un trabajo en equipo y es una oportunidad para que las personas aprendan a hacer el verdadero pastel de la Navidad a nivel de taller”, destacó.

La chef afirma que la experiencia culinaria será una especial para quienes asistan a la clase, en donde aprenderán a preparar nuestros tradicionales pasteles navideños, van a saber cómo se hace de verdad los pasteles y cuál es la fórmula, sin importar la cantidad de pasteles que tú vayas a hacer.

“Les daré una fórmula para que las personas hagan el balance entre los ingredientes”, puntualizó sobre la clase totalmente práctica que estará impartiendo el próximo sábado, 7 de noviembre de 2026, de 10:30 a.m. a 2:30 p.m., en Bayamón, en donde aprenderás el paso a paso para preparar la masa y el relleno, envolver y amarrar tus propios pasteles.

Esta incluye todos los ingredientes y materiales necesarios, la enseñanza y la práctica guiada paso a paso, así como pasteles preparados por ti para llevar a casa y una experiencia para compartir y mantener viva nuestra tradición.

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¿Habrá pasteles en Navidad? Agricultura: “Apoya el guineo. El guineo es de Puerto Rico” ¿Aumentará el precio del lechón durante la época festiva? El secretario de la agencia, Irving Rodríguez, abordó este y otros temas en “Lo de Hoy”.

“Necesitamos coincidir, conectarnos y socializar. Ahora que se aproxima la Navidad, aproveche y haga una pastelada en la que entre todos puedan comprar los ingredientes. Después que aprendan, lo promocionen en sus amistades y familiares. La idea es que hagan como un ‘vente tú’”, instó.

Más importante aún, Chef Rosita recalcó que está creciendo generación nueva, a la que se le debe entusiasma a aprender a hacer pasteles.

“¿Qué Navidad en Puerto Rico no tiene pasteles? A mí no me molesta si se lo comen con o sin kétchup, si le echan pasas o no. Eso a mí no me afecta. A mí lo que me encantaría es que poder sembrar la semilla de mi profesión, poder decir que a unas generaciones, de personas adultas o de edad más joven tengan la experiencia de hacer una pastelada, aunque no vuelvan a hacer pasteles en su vida”, amplió acerca de esta práctica que se le atribuye a las abuelas y personas de la tercera edad.