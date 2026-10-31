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Dulces dominan las órdenes a domicilio de última hora en Halloween

El año pasado las órdenes de bolsas de dulces surtidos se triplicaron en 31 de octubre

31 de octubre de 2026 - 8:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Halloween (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las órdenes a domicilio más populares que hacen los puertorriqueños el día de Halloween? Según datos compartidos por la plataforma de entregas Uber Eats, este día se divide entre dulces y comida rápida para satisfacer el apetito.

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Un día como hoy, hace un año, el chocolate fue el dulce más pedido en Puerto Rico, mientras que las órdenes de bolsas de dulces surtidos se triplicaron frente al promedio de las cuatro semanas anteriores, según la empresa. Por otro lado, en la categoría de restaurantes, la pizza fue la más solicitada a través de la app durante esta temporada.

“Celebraciones como Halloween reúnen a familiares y amigos, y siempre puede surgir algo que hace falta: más dulces para repartir, snacks o comida para los invitados”, expresó Verónica Jadue, gerente de Comunicaciones para Uber Eats en la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. “Queremos que Uber Eats sea ese aliado que les permita conseguir lo que necesitan y seguir disfrutando del momento”.

En términos de pedidos, la empresa indicó que la actividad de pedidos también aumenta el día de la celebración. De hecho, tomando como referencia el 31 de octubre de 2025, las órdenes en Uber Eats en Puerto Rico crecieron 25% en comparación con la misma fecha de 2024.

Por otro lado, encontraron otras interesantes tendencias de pedidos en la isla. Por ejemplo, las mini barras de chocolate, los chocolates surtidos y las barras de chocolate crocante encabezaron la lista de los chocolates más ordenados.

De la misma forma, las órdenes de popcorn aumentaron cerca de 20%, mientras que los pedidos con ‘soft candies’ y los ‘gummies’ registraron crecimientos de más de 10%. Igualmente, la pizza, los hamburgues, el café y el té, el pollo y los postres estuvieron entre las categorías de restaurantes más solicitadas.

“Ya sea para completar los preparativos o resolver un pedido de último momento, buscamos que las personas puedan dedicar más tiempo a compartir y menos a salir a buscar lo que falta”, añadió Jadue.

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Uber EatsHalloween
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