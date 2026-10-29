Gala Hecho en Puerto Rico servirá tradición y creatividad en cada plato
La gala se llevará a cabo el próximo viernes, 30 de octubre de 2026 en el Fairmont El San Juan Hotel
29 de octubre de 2026 - 11:10 PM
29 de octubre de 2026 - 11:10 PM
Crear el menú para una gala de más de 400 personas siempre representa un reto para cualquier chef. Sin embargo, cuando el evento busca celebrar la calidad, diversidad y sabor de los productos que distinguen a Puerto Rico, la experiencia adquiere un significado aún más especial. Ese es precisamente el desafío que asumió Erika Gómez Salas, chef ejecutiva del Fairmont El San Juan Hotel, quien, junto a su equipo de cocina, tendrá a su cargo la elaboración del menú de la Gala Hecho en Puerto Rico 2026.
La velada se celebrará el viernes, 30 de octubre de 2026, en el hotel de Isla Verde, y reunirá a miembros y colaboradores de la Asociación Hecho en Puerto Rico. Para Gómez Salas, la ocasión representa una oportunidad para rendir homenaje a los ingredientes y productores locales a través de una propuesta gastronómica diseñada para resaltar lo mejor de la cocina puertorriqueña.
“Para mí, todo lo que sea trabajar con gente local es algo especial. Aquí se hacen muchas bodas y compromisos con personas de todas partes del mundo, pero cuando vas a complacer a la gente de aquí que contribuye con uno, sabiendo todo lo que esas personas en la Asociación de Hecho en Puerto Rico hacen por la isla, te da un poquito más de gusto trabajar”, indicó Gómez Salas. “Hacerlos felices me hace feliz a mí”.
Para esta edición, la chef recibió algunas guías por parte del equipo de Hecho en Puerto Rico sobre las proteínas e ingredientes que deseaban ver representados en el menú. A partir de esas recomendaciones, Gómez trabajó junto a Julio César Carrillo, sous chef ejecutivo del Fairmont El San Juan Hotel, en la creación de una propuesta culinaria que resaltara la diversidad y calidad de los productos locales, a la vez que rindiera homenaje a los sabores que distinguen a Puerto Rico.
En la tarde del martes, El Nuevo Día participó en la degustación y evaluación de los platos que formarán parte de la gala, realizada en uno de los salones del Fairmont El San Juan Hotel, a cuatro días del evento. Este proceso no solo permitió validar cada una de las propuestas culinarias, sino también identificar posibles ajustes en sabores, texturas o presentación antes de la velada. Durante la jornada estuvieron presentes los chefs responsables del menú y personal de apoyo de la Asociación Hecho en Puerto Rico, quienes colaboraron en la revisión y afinación de cada detalle.
La experiencia gastronómica comenzará con una selección de aperitivos que resaltarán ingredientes y sabores familiares para el público, entre ellos tostadas de pulpo, pan de guineo con queso fresco y mermelada de guayaba, arancinis de berenjena asada y arepas rellenas de ropa vieja y requesón. A continuación, se servirá una crema de apio local con trufas negras, seguida por dos ensaladas: una de calabaza rostizada acompañada de vinagreta de china y pepitas, y otra elaborada con palmito, aguacate, berro y cítricos.
Entre los platos principales figurará el chillo fresco, una propuesta que estará acompañada por escabeche de coco, ají dulce, cebolla encurtida, cilantro y aceite de recao. También se ofrecerá una roulade de pollo servida con plátano maduro, queso del país y una salsa preparada con ron añejo y naranja agria. Como parte de los acompañamientos, se presentará un gratín de yautía lila, una reinterpretación del clásico gratín de papa, preparado con crema, tomillo y una capa de queso dorado y crujiente.
El menú también incluirá una costilla de res braseada elaborada con short rib, una pieza que se cocinará lentamente a baja temperatura para asegurar una textura tierna y jugosa. La preparación incorporará una salsa de vino tinto con sofrito puertorriqueño y una gremolata de cilantro, pan tostado y ralladura de limón que aportará frescura y textura al plato. Como acompañamiento, se servirá un arroz cremoso de gandules inspirado en la técnica del risotto y confeccionado con arroz de grano mediano.
Para culminar la velada presentada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, los invitados podrán elegir entre tres postres: tiramisú, un bizcocho de chocolate negro y un cheesecake de guayaba, creados por la pastry chef del hotel Janeric Bayala.
“Es importante darles prioridad a nuestros ingredientes y también a nuestra comida. Puedes transformar el producto y nuestra cocina haciéndolo de una manera bien chévere, que pueda hacerle justicia a un evento tan importante como este”, explicó Gómez Salas, quien ha trabajado por casi tres años en el hotel. “La gente piensa que comer comida local es ir a un chinchorro. Tú puedes hacerlo dándole tu cariñito y tu toque, para crear una experiencia memorable en un momento como este”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: