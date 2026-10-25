Puerto Rico selecciona sus 10 vinos favoritos de Ribera del Duero

Por segundo año consecutivo, Puerto Rico seleccionó sus 10 vinos favoritos de la denominación de origen española Ribera del Duero como parte del proyecto Best of Ribera del Duero, un evento que reúne a profesionales de la industria y consumidores locales en una cata a ciegas.

“Llegar a una segunda edición en Puerto Rico nos permite continuar escuchando al consumidor y conocer cómo responde ante la diversidad de vinos que ofrece Ribera del Duero. La participación de los consumidores en este proceso demuestra el interés que existe en la isla por descubrir y apreciar la calidad de los vinos de esta denominación de origen”, expresó Mónica Cabrera, presidenta de Stratos y encargada de la campaña en Puerto Rico.

El proceso de selección se llevó a cabo en dos fases. En la primera fase, 14 profesionales de la industria, entre ellos sommeliers y compradores de los sectores de hotelería, gastronomía y comercio, evaluaron a ciegas 63 vinos. A partir de sus puntuaciones, se escogieron 20 referencias para la segunda ronda.

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Luego, 30 consumidores puertorriqueños cataron a ciegas los 20 vinos seleccionados y determinaron cuáles obtuvieron las puntuaciones más altas.

En ambas fases, los participantes evaluaron aspectos visuales, olfativos y gustativos, como la intensidad y calidad de los aromas, la estructura, la persistencia y la armonía de cada vino.

Las 10 referencias seleccionadas en esta edición son: Abadía de San Quirce Crianza – Bodegas Abadía San Quirce, Malabrigo, 2022 – Bodegas Cepa 21, Solideo, 2021 – Bodega Dehesa de los Canónigos, Torrepingón, 2021 – Bodegas Carramimbre, Acón Reserva, 2019 – Abadía de Acón, Alto del Cura Reserva, 2020 – Dominio Basconcillos, Protos ’27, 2022 – Bodegas Protos, Rento, 2018 – Bodega Renacimiento de Olivares, Resalte Expresión, 2019 – Bodegas Resalte de Peñafiel y Torre Albéniz Reserva, 2020 – Bodegas Peñalba López.

Para seleccionar los 10 vinos favoritos de Ribera del Duero en Puerto Rico, las referencias pasaron por 2 fases de seleccion que incluyeron la participación de sommeliers, profesionales de la industria, catadores y amantes del vino. (Suministrada)

“Estos 10 vinos reflejan la diversidad de referencias que ofrece Ribera del Duero y las preferencias de los consumidores que participaron en esta edición. Para nosotros, es especialmente valioso conocer qué vinos logran conectar con el paladar puertorriqueño y ver cómo sus elecciones contribuyen a destacar la variedad y calidad que caracteriza a esta denominación de origen”, expresó Amber Rivera, sommelier y embajadora de marca de Ribera del Duero y Rueda en Puerto Rico.