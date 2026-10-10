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Bartender puertorriqueño competirá en la final global de Hennessy MyWay en París

Miguel Martínez Arocho, de Identidad Cocktail Bar, será uno de los 25 finalistas de una competencia internacional

10 de octubre de 2026 - 4:31 PM

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El bartender Miguel Martínez representará, por primera vez, a la isla en una competencia internacional. (suministrado)
Kimberly Domínguez Medina
Por Kimberly Domínguez Medina
Internado de verano de GFR Media

Lo que comenzó como un año sabático terminó convirtiéndose en una carrera sólida detrás de la barra. Ahora, Miguel Martínez Arocho se prepara para llevar su talento y su visión de la hospitalidad a París, Francia, donde representará a Puerto Rico en la final global de Hennessy MyWay 2026.

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El bartender de Identidad Cocktail Bar obtuvo su pase a la etapa internacional tras ganar la primera edición de la competencia en Puerto Rico, celebrada el pasado 15 de julio en The Backroom Speakeasy, en Caguas. Su selección marca el estreno de la isla en esta plataforma global, que reunió a cerca de 2,000 bartenders de 60 países y se seleccionó a 25 finalistas. Así lo informó Ana Velasco, gerente de la marca para Ballester Hermanos.

“Esta edición marca la primera participación de Puerto Rico en Hennessy MyWay, una competencia global que celebra una coctelería con propósito y reta a los participantes a ir más allá de la creación de un cóctel, integrando creatividad, sostenibilidad, conocimiento del producto, storytelling y rituales de servicio que conviertan cada propuesta en una experiencia”, expresó Velasco mediante comunicado de prensa.

Para Martínez, esta la oportunidad representa mucho más que competir en un escenario internacional.

“Quiero llevar a Francia no solamente mi trabajo, sino una muestra de nuestra identidad, nuestra hospitalidad y del nivel de la coctelería que se está desarrollando en la isla”, indicó el bartender.

Martínez lleva 10 años de trayectoria en la industria de la coctelería. Actualmente, forma parte del equipo de Identidad Cocktail Bar.
Martínez lleva 10 años de trayectoria en la industria de la coctelería. Actualmente, forma parte del equipo de Identidad Cocktail Bar. (suministrado)

Su trayectoria comenzó en 2016, cuando se trasladó a Newport, Rhode Island, en busca de un nuevo comienzo. Allí trabajó como doorman y barback en O’Brien’s Irish Pub, antes de convertirse en bartender en Saltwater Hotel.

En 2017 regresó a Puerto Rico y continuó su desarrollo profesional en el AC Hotel by Marriott en Condado, donde trabajó durante cuatro años. Luego, en 2021, asumió el puesto de head bartender en La Enoteca de Ballester, función que desempeñó hasta 2025. Actualmente, forma parte del equipo de Identidad Cocktail Bar.

Durante todo este tiempo, las competencias han sido espacios de aprendizaje. Entre sus logros figuran: The Perfect Serve, en 2019 y 2020, el primer lugar en Bartist Bar Skills Challenge 2026 y, más recientemente, el triunfo en Hennessy MyWay Puerto Rico.

Antes del primer coctél

Su propuesta profesional está marcada por una visión que trasciende la elaboración de bebidas. Para Martínez, la hospitalidad comienza desde el momento en que el cliente entra al establecimiento, mientras que el cóctel representa el toque final de una experiencia más amplia.

Sus estudios en diseño gráfico influye en ese proceso creativo. Al desarrollar una bebida, comienza con una idea de sabores y aromas. En ocasiones Martínez, dibuja cómo imagina la propuesta terminada. Luego investiga, experimenta y realiza pruebas hasta encontrar el balance que desea entre sabor, presentación y servicio.

Esa filosofía estuvo presente en los tres retos eliminatorios que enfrentó durante la competencia local. En ellos presentó Danseuse, una reinterpretación del clásico Mata Hari; Unbound, un highball elaborado con Hennessy V.S.O.P.; y Paradis Welcome, una propuesta inspirada en Puerto Rico.

Este último cóctel tomó como referencia el histórico Caribe Welcome del Caribe Hilton y lo reinterpreta como un día de playa entre amigos. La experiencia incluyó sillas y música para recrear ese ambiente ante los jueces, integrando el ritual de servicio a la historia de la bebida.

Puerto Rico también se estrena con la representación de Martínez en la competencia global Hennessy MyWay.
Puerto Rico también se estrena con la representación de Martínez en la competencia global Hennessy MyWay. (Suministrada)

Antes de llegar a la final local, Martínez desarrolló Coco Terra, una propuesta concebida alrededor de la sostenibilidad, el ritual de servicio y la representación cultural, tres elementos centrales de la plataforma Hennessy MyWay.

La iniciativa, creada en 2020, busca impulsar la creatividad y el intercambio de conocimientos entre bartenders, además de promover prácticas sostenibles y experiencias que vayan más allá del cóctel. La final en París será la primera competencia internacional de Martínez.

“Es una oportunidad para seguir aprendiendo y crear conexiones con bartenders de distintas partes del mundo”, sostuvo.

Con diez años de experiencia en la industria, Martínez se dispone a llevar a la competencia global una propuesta que combina técnica, creatividad e identidad puertorriqueña.

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barcoctelParísGastronomíaBebidas alcohólicas
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Kimberly Domínguez Medina realiza un internado de verano en periodismo en GFR Media, donde trabaja en las secciones de Gastronomía y Entretenimiento de El Nuevo Día. Actualmente, cursa una maestría en Periodismo...
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