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El Puerto Rico Burger Festival celebrará su cuarta edición

El evento se llevará acabo en la Plaza de la Independencia y contará con la participación de más de 25 restaurantes locales

8 de octubre de 2026 - 9:28 AM

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El Puerto Rico Burger Festival se celebrará este sábado 10 de agosto y servirá de plataforma para que los restaurantes participantes compitan por el premio a la mejor hamburguesa. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Puerto Rico Burger Festival celebrará su cuarta edición este sábado, 10 de octubre, en la Plaza de la Independencia en San Juan. El evento contará con la participación de más de 25 restaurantes y food trucks locales.

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Los restaurantes participantes competirán en vivo y presentarán diferentes propuestas de hamburguesas durante el evento.

Según los organizadores, las secciones VIP y Tier 1 ya están agotadas, mientras que la categoría Tier 2 ha alcanzado el 80% de venta. Las entradas se encuentran disponibles únicamente en línea, ya que no habrá venta de boletos en el evento.

“Queremos regalarle a Puerto Rico un espacio de pura diversión, buen ambiente y, sobre todo, comida increíble. El PR Burger Festival está diseñado para que vengan desde los más chicos hasta los abuelos a pasar un día espectacular al aire libre”, expresaron los productores de Imagenda mediante comunicado de prensa.

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con música en vivo, DJs locales, atracciones y áreas de descanso. Durante el evento, los jueces y el público tendrán a su cargo la selección de las mejores hamburguesas de esta edición.

“Contar con más de 25 restaurantes demuestra el talento gastronómico y la pasión que hay en la isla por la buena mesa. La respuesta del público ha sido increíble, estando ya en la última ronda de boletos. Queremos que la gente se asegure de comprar a tiempo porque no habrá venta en la entrada y no queremos que nadie se quede fuera”, indicó Jaime Villamil, uno de los productores.

El evento comenzará a las 5:00 p. m. en la Plaza de la Independencia, ubicada entre el Estadio Hiram Bithorn y el Coliseo Roberto Clemente. Los boletos restantes están disponibles a través de PRTicket.com.

Tags
GastronomíaFestivalesRestaurantesCocinaSan JuanFood trucks
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