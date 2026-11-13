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Restaurante El Corcho renueva sus espacios y amplía su oferta gastronómica

Como parte de una renovación que representó una inversión de poco más de $500,000

13 de noviembre de 2026 - 1:02 PM

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El restaurante cuenta con un espacio renovado para realizar eventos privados y corporativos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El restaurante El Corcho inició una nueva etapa con la remodelación de sus instalaciones y la incorporación de nuevas alternativas a su menú, como parte de una renovación que representó una inversión de poco más de $500,000.

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El establecimiento, ubicado en la avenida F. D. Roosevelt, en San Juan, renovó su salón comedor con nuevo mobiliario, iluminación, sistema de sonido y decoración interior. También incorporó una barra en el primer nivel y realizó mejoras a su salón privado para eventos, ubicado en el segundo piso.

“Esta renovación nace de nuestro interés de continuar evolucionando y ofrecer a nuestros clientes una experiencia que vaya más allá de una excelente propuesta gastronómica, en un espacio donde cada visita se convierta en una ocasión especial. Queremos que El Corcho sea ese lugar al que nuestros invitados siempre deseen regresar, ya sea para compartir una buena mesa, disfrutar de una velada entre amigos o celebrar los momentos más importantes de sus vidas”, expresó Gabriel Berríos, presidente del restaurante.

Bajo la dirección del chef Carlos Herrarte, el restaurante amplió su oferta con nuevos aperitivos, entre ellos carpaccio de filete, cazuela de camarones al ajillo, papas bravas en distintas versiones, wagyu sliders, albóndigas en salsa de chistorra y burrata con tomates.

Por otro lado, dentro de las nuevas opciones de platos principales se encuentra: la Fabada Asturiana, un tradicional guiso de Asturias con alubias blancas, pancetta y chorizo; y el Bacalao al sartén sobre papa amortiguada y tomate asado. Además, el menú a la carta mantiene una selección de tapas que incluye camarones con ajo tostado, piquillos de balacao, jamón ibérico cinco Jotas con queso manchego y chistorra frita.

El restaurante español El Corcho incorporó nuevos platos a su menú, entre ellos la Fabada Asturiana, guiso de alubias blancas y chorizo.
El restaurante español El Corcho incorporó nuevos platos a su menú, entre ellos la Fabada Asturiana, guiso de alubias blancas y chorizo. (suministrado)

La renovación también incluyó el salón privado del segundo piso, donde se realizaron mejoras a la infraestructura y al elevador para personas con impedimentos.

Como parte de su programación de entretenimiento, El Corcho mantiene una agenda mensual de veladas temáticas con música en vivo. Entre ellas figuran Flamenco Nights, Guitarra Nights y presentaciones dedicadas a la música de Frank Sinatra y la ópera.

El restaurante está disponible para la celebración de bodas, eventos corporativos y celebraciones privadas, las personas interesadas en reservar pueden solicitar información a través de las redes sociales del restaurante.

Con cuatro años de trayectoria en la escena gastronómica de San Juan, el restaurante apuesta a ampliar sus espacios y alternativas para recibir a comensales y grupos que buscan disfrutar de su propuesta de cocina española-boricua.

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San JuanRestaurantesGastronomía
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