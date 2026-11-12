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French Bloom llega a Puerto Rico con su propuesta de espumosos sin alcohol

La marca francesa presentó oficialmente en la isla sus etiquetas Le Blanc, Le Rosé y Villa Amera

12 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

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Villa Amera es una de las propuestas de la marca French Bloom, quienes llegaron recientemente a Puerto Rico para lanzar su línea de vinos espumosos sin alcohol. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

French Bloom, la casa francesa especializada en vinos espumosos sin alcohol, celebró su lanzamiento oficial en Puerto Rico con la visita de Guillaume Bonnassies, vicepresidente de la marca para Estados Unidos.

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Distribuida en exclusiva por Méndez & Co., la marca incorpora al mercado local una propuesta que combina la tradición vinícola francesa con técnicas de elaboración para ofrecer bebidas espumosas con 0.0 % de alcohol.

Entre las opciones que estarán disponibles en Puerto Rico figuran Le Blanc y Le Rosé, dos de sus principales cuvées, además de Villa Amera, una alternativa con notas de naranja amarga que puede utilizarse para preparar spritz sin alcohol en combinación con cualquiera de los dos espumosos.

Una propuesta nacida de la innovación

El vicepresidente de French Bloom para Estados Unidos, Guillaume Bonnassies, visitó y presentó en Puerto Rico la nueva propuesta de vino sin alcohol.
El vicepresidente de French Bloom para Estados Unidos, Guillaume Bonnassies, visitó y presentó en Puerto Rico la nueva propuesta de vino sin alcohol. (Suministrada)

French Bloom fue fundada en 2019 por Maggie Frerejean-Taittinger y Constance Jablonski, junto con Rodolphe Frerejean-Taittinger, quien cuenta con experiencia en la producción de champagne y coñac.

La iniciativa surgió ante el interés de ofrecer una alternativa para quienes prefieren moderar o evitar el consumo de alcohol, sin dejar de participar en celebraciones y encuentros sociales.

La casa desarrolla sus espumosos a partir de vinos franceses orgánicos elaborados con uvas Chardonnay y Pinot Noir. Como parte de su proceso, utiliza una técnica de destilación al vacío a baja temperatura para retirar el alcohol y alcanzar un contenido de 0.0 %, procurando conservar los aromas y características del vino.

En menos de cinco años, French Bloom ha expandido su presencia a más de 60 países y ha recibido reconocimientos en los World’s Best Sparkling Wine Awards, donde obtuvo distinciones como mejor espumoso sin alcohol en 2022 y 2023.

En octubre de 2024, la marca anunció una alianza estratégica con Moët Hennessy, que adquirió una participación minoritaria en la empresa.

Con su llegada a Puerto Rico, French Bloom amplía las alternativas disponibles para quienes buscan opciones sin alcohol para acompañar comidas, celebraciones y otros encuentros sociales.

Tags
vinoFranciaGastronomía
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