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APUGA presenta a los finalistas que aspiran a sus galardones gastronómicos del 2026

La gala de los Premios Nacionales de Gastronomía APUGA 2026 se llevará a cabo el 17 de noviembre de 2026

6 de noviembre de 2026 - 4:41 PM

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Grupo de persnalidades reconocidas durante los Premios Nacionales de Gastronomía 2025 de la Academia Puertorriqueña de Gastronomía.
Grupo de persnalidades reconocidas durante los Premios Nacionales de Gastronomía 2025 de la Academia Puertorriqueña de Gastronomía. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La gastronomía puertorriqueña es mucho más que lo que llega a la mesa. Detrás de cada plato hay agricultores, pescadores, productores, educadores, cocineros y organizaciones que, con su trabajo diario, ayudan a preservar tradiciones, impulsar la innovación y fortalecer la identidad del país.

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Con el propósito de reconocer ese esfuerzo colectivo, la Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA) anunció los finalistas de la segunda edición de los Premios Nacionales de Gastronomía APUGA 2026, una iniciativa que destaca a quienes, desde distintos espacios, contribuyen al crecimiento y la proyección de la gastronomía puertorriqueña dentro y fuera de la isla.

Los premios buscan visibilizar el talento y las iniciativas que están transformando el ecosistema gastronómico de Puerto Rico, reconociendo no solamente la excelencia culinaria, sino también el impacto de la gastronomía en ámbitos como la sostenibilidad, la responsabilidad social, la salud, la educación, la innovación, la preservación del patrimonio cultural y el desarrollo económico local.

A diferencia de otros reconocimientos gastronómicos, los Premios Nacionales de Gastronomía APUGA no persiguen identificar al mejor chef, restaurante o plato, sino reconocer las contribuciones que trascienden la experiencia culinaria y generan valor para la sociedad. Sus categorías responden a una visión integral de la gastronomía, que contempla toda la cadena agroalimentaria, desde agricultores, pescadores y productores hasta cocineros, restaurantes, profesionales de la hospitalidad, educadores y organizaciones comunitarias.

“Con estos premios queremos ampliar la conversación sobre lo que representa la gastronomía para Puerto Rico. No buscamos determinar quién cocina mejor o quién domina una técnica particular, sino reconocer a quienes, desde sus respectivos espacios, están haciendo aportaciones significativas a nuestro país”, expresó Madelaine Vázquez Rodríguez, directora ejecutiva de APUGA. “La gastronomía va mucho más allá del sabor y de lo que llega a un plato; es cultura, identidad, educación, sostenibilidad, solidaridad y desarrollo económico. Cada una de nuestras categorías responde a esa filosofía y reconoce el compromiso de quienes trabajan para construir una industria más consciente, responsable y con visión de futuro”.

La Academia destacó que estos reconocimientos también representan una oportunidad para promover modelos gastronómicos que fortalezcan la producción local, fomenten prácticas responsables con el medioambiente, contribuyan al bienestar de las comunidades y preserven las tradiciones culinarias puertorriqueñas. Asimismo, buscan impulsar la proyección internacional de Puerto Rico como un destino gastronómico de identidad propia, donde el turismo gastronómico sostenible puede convertirse en un importante motor de desarrollo cultural, social y económico.

Proceso de evaluación

La selección de los finalistas y ganadores se desarrolla mediante un proceso de evaluación que cuenta con la participación de un jurado local, un jurado internacional y un equipo de auditoría, con el propósito de garantizar la rigurosidad, transparencia e integridad de los reconocimientos.

Tras culminar la fase de evaluación local y anunciarse los finalistas, el jurado internacional se encuentra actualmente trabajando en la etapa final del proceso, mediante la cual se seleccionarán los ganadores de cada una de las 13 categorías.

El jurado está integrado por destacados representantes vinculados a la Academia Iberoamericana de Gastronomía y a las academias nacionales de sus respectivos países. Esto incluye a Fifita Bicheli (Panamá); Hirka Roca Rey (Perú); Alfonso Marín (España); Franklin Lithgow (República Dominicana); yJosé Carlos de Santiago (Cuba/España).

La participación de este jurado internacional fortalece el alcance y la proyección de los premios, a la vez que promueve el intercambio de conocimientos, experiencias y perspectivas entre Puerto Rico y la comunidad gastronómica iberoamericana.

17 de noviembre

Los ganadores de los Premios Nacionales de Gastronomía APUGA 2026 serán revelados durante la ceremonia presencial que se celebrará el martes, 17 de noviembre de 2026, a las 6:30 p. m., en el hotel The Royal Sonesta San Juan.

Durante la ceremonia, los galardonados recibirán la emblemática espátula de bronce, símbolo de los Premios Nacionales de Gastronomía APUGA, una pieza artística que representa el oficio, la tradición, la creatividad y la identidad gastronómica puertorriqueña. Esta ceremonia es un evento por invitación.

Finalistas Premios Nacionales APUGA 2026

Gastronomía solidaria (presentador: El comedor de la Kennedy)

  • Casita Misericordia Gurabo
  • Plenitud PR

Gastronomía saludable (presentador: Betis)

  • AgroCocina – La Faena
  • El Grifo
  • Nutrición en tus manos

Gastronomía sostenible

  • El Josco Bravo
  • Leña Eh
  • Menta Cuisine
  • PRoduce!

Gastronomía sociable

  • Bohemia Cocina en Movimiento - Mariano Sena
  • La Casita Blanca
  • El Pretexto – Crystal Díaz
  • Finca La Zafra

Gastronomía satisfactoria (presentador: Cortés)

  • Andaluz
  • Bacoa Finca & Fogón
  • Lala Restaurant
  • Vianda
  • YOKO

Galardón global (presentador: Popular)

  • Cocina al Fondo – Natalia Vallejo
  • Cincosentidos Colaboratorio de Cocina
  • Lucía Patisserie – Lucía Merino
  • Verdemesa

Servicio con pasión

  • AlCor Foods
  • Ramón Carrillo Millán
  • Sur Barra Nikkei
  • Sottovento

Fusión e innovación (presentador: Platea)

  • Juan Peña Romero – Condado Vanderbilt Hotel
  • Crudo y Carbón – Feryabriel Landrau y Alexis Rivera
  • Dunda – Andrea Ayala
  • Bakku
  • Vegan Délice

Preservación del patrimonio (presentador: Magac)

  • Oriundo
  • La Universidad de la Barbacoa – Pitmaster Lucca
  • Ventura Vivoni – Travesías con sabor
  • Mía Castro – Cocina Puerto Rico

Educación y mentoría (presentador: Ana G. Mendez)

  • AMB F&B Industry University – Carlos Santiago
  • Cedric Tequin – Menta Cuisine
  • Escuela de Agroecología El Josco Bravo
  • Marla Díaz – Lady Butcher

Producto agroculinario (presentador: Agrorecursos)

  • De la Crema
  • Agrococina – La Faena
  • De la Cuerda
  • Finca Guasábara
  • Rancho Orgánico Féliz

Próxima generación (presentador: V. Suarez)

  • Charles M. Davis Rivera – Palio
  • Elián Fernández - Vegan Delice
  • José Meléndez – Yoko / Nuna

Coctelería puertorriqueña con proyección global

  • Edwin Borrero - 173
  • Identidad Cocktail Bar
  • Antiguo 26
  • Nicky Fas
  • Sottovento Ristorante
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