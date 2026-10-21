APUGA anuncia los nominados a la segunda edición de sus premios

La Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA) anunció a través de sus redes sociales los nominados a la segunda edición de los Premios Nacionales de Gastronomía APUGA, que reconocen el desempeño de conceptos gastronómicos puertorriqueños en distintas áreas de la industria.

Los conceptos con mayor número de nominaciones son: AgroCocina-La Faena, con tres, en las categorías de Gastronomía Agrocultural, Gastronomía Saludable y Gastronomía Sostenible, Bakku, que compite en Servicio con Pasión y Gastronomía Satisfactoria, y Próxima Generación, una nominación dirigida al chef y propietario del restaurante Joerick Rivera; y el restaurante Sottovento nominado por Gastronomía Satisfactoria, Fusión e Innovación y Coctelería Puertorriqueña con proyección global.

Otros de los conceptos y profesionales con más de una nominación son: la chef Mía Castro, Verde Mesa, Casita Miramar, Casita Blanca, Produce, Andaluz y Vegan Délice Plant Based Culinary Arts.

En total, los premios cuentan con 13 categorías que destacan iniciativas y propuestas gastronómicas puertorriqueñas por su desempeño en áreas como educación, sostenibilidad, salud, satisfacción, coctelería y servicio.

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La academia anunció que recibió 227 postulaciones de distintos sectores de la gastronomía puertorriqueña. El presidente de la organización César Cordero-Krügger explicó la importancia que tienen estas premiaciones para la industria culinaria del país.

“Con estos premios queremos continuar ampliando la conversación sobre lo que representa la gastronomía para Puerto Rico. Reconocer nuestro talento es también reconocer a quenes cultivan nuestros alimentos, preservan nuestras tradiciones, educan a las nuevas generaciones, desarrollan proyectos innovadores y utilizan la gastronomía como herramienta de transformación social. La excelencia gastronómica no se limita a lo que llega a la mesa; también se refleja en coómo producimos, cómo compartimos, cómo cuidamos nuestros recursos y cómo contribuimos al bienestar de nuestras comunidades”, expresó el presidente mediante comunicado de prensa.

Según informó APUGA en sus redes sociales, el proceso de selección se encuentra en su tercera etapa, en la que un jurado local evaluará las nominaciones y seleccionará a los finalistas que pasarán a la evaluación del jurado internacional. El comité local está integrado por profesionales destacados de los sectores gastronómico, académico y cultural de Puerto Rico.

El grupo lo componen Stanley Tapia, director de la Escuela de Hospitalidad y Artes Culinarias de la Universidad Ana G. Méndez; el profesor y director de programa de la Universidad Ana G. Méndez René Ñeco; Noraima Ramos, vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Escuela Hotelera de San Juan; Clarissa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; la doctora Jesmarie Ramírez, profesora de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina; y el doctor Dorian Lugo, catedrático jubilado del Programa de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

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Este año la gala tendrá la presencia del jurado local, el jurado internacional y se le otorgará un reconocimiento especial al chef Iván Clemente, ganador de la categoría Gastronomía Solidaria 2025 en la gala local y en las premiaciones internacionales de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. El concepto que resulte ganador en esta categoría recibirá un premio especial con el nombre del chef del Comedor de la Kennedy, el cual honra su trayectoria y compromiso con el bienestar social.