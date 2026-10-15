Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
15 de octubre de 2026
87°Lluvias dispersas
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Restaurante Sottovento recibe reconocimiento como mejor restaurante de hotel del Caribe

El reconocimiento fue otorgado en la noche de ayer durante la ceremonia de los World Culinary Awards celebrado en Jamaica

15 de octubre de 2026 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sottovento fue el ganador por votación popular en la categoría Caribbean's Best Fine Dining Hotel Restaurant 2026. En fotografía sus propietarios (de izquierda a derecha) Alfonzo Fontanez, Carlos Beltrán, Juan Lastra y Ramón Díaz. (Suministrada)
Kimberly Domínguez Medina
Por Kimberly Domínguez Medina
Internado de verano de GFR Media

El restaurante Sottovento fue distinguido como el mejor restaurante fine dining de hotel del Caribe en los World Culinary Awards. La ceremonia de premiación se celebró anoche en Jamaica, donde sus propietarios Alfonzo Fontanez, Carlos Beltrán, Juan Lastra y Ramón Díaz estuvieron presentes para recibir el galardón.

RELACIONADAS

Para sus propietarios, el premio representa un reconocimiento al trabajo que realiza el equipo y a la propuesta gastronómica que han desarrollado, así como una oportunidad para continuar posicionando a Puerto Rico como un destino culinario.

“Para nosotros es un logro, somos los ganadores de entre todos los nominados. Sabemos que en el Caribe hay muchos otros que también son realmente muy buenos. Y si fuimos elegidos y ganamos este premio para nosotros es algo muy bueno. Se trabajó muchísimo, se te hincha el pecho. Dices: ¡Wooww! Para esto trabajamos, y con apenas año y medio, lograr ese éxito y ese reconocimiento no solo para nosotros, sino para Puerto Rico entero es extremadamente grande”, comentó Juan Lastra copropietario de Sottovento en entrevista con El Nuevo Día.

El restaurante Sottovento ubicado en el hotel Royal Sonesta de Isla Verde.
El restaurante Sottovento ubicado en el hotel Royal Sonesta de Isla Verde. (Suministrada)

Más allá del reconocimiento, Sottovento atraviesa una etapa en la que busca ampliar su oferta mediante experiencias gastronómicas especiales. Entre sus iniciativas figuran cenas con chefs invitados, tanto locales como internacionales, que permiten presentar otras visiones culinarias y ofrecer nuevas experiencias a sus comensales.

“Vamos a celebrar, el 21 de octubre ya teníamos una colaboración con el Chef Treviño, que es un chef sumamente reconocido por su trayectoria. Esa noche será parte de la celebración”, anunció Lastra en entrevista telefónica.

Las colaboraciones también se extienden al mundo de la coctelería. Sottovento será uno de los restaurantes participantes en el Puerto Rico Cocktail Week. Esta integración forma parte de los esfuerzos del restaurante por conectar la gastronomía y las bebidas, además de integrarse a iniciativas que reúnen a profesionales de la industria.

“Luego en noviembre, vamos a participar en el Puerto Rico Cocktail Week. Vamos a estar trayendo a uno de los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica. Viene directamente desde Bogotá Colombia y es el restaurante Humo Negro con el Chef Jaime Torregrosa. Nos estamos preparando súper bien, porque obviamente no queremos dejarlo ahí. Queremos darle mucho más a nuestros clientes para que tengan una experiencia en restaurantes muy buenos que tenemos aquí en Puerto Rico”, añadió.

Lastra explicó que estas iniciativas no solo ofrecen experiencias distintas a los comensales, sino que también buscan atraer al público local. Al estar ubicado en el lobby del Hotel Royal Sonesta, más del 80% de la clientela de Sottovento son turistas, según indicó.

Más allá del reconocimiento, Lastra espera que el premio contribuya a proyectar la gastronomía puertorriqueña en el ámbito internacional y abra oportunidades para otros restaurantes de la isla.

Variedad de platos de Sottovento.
Variedad de platos de Sottovento. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Nosotros queremos que entiendan que Puerto Rico puede sentarse en la mesa de los grandes del mundo entero. La gastronomía en Puerto Rico lleva un crecimiento tan brutal y tan acelerado que no solamente tienen que venir a la isla por la playa o el jangueo, sino que también la vean como un destino gastronómico. La experiencia que pueden vivir aquí puede compararse con estar en Perú o en México. Podemos sentarnos entre todos ellos y ser elegidos como uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo entero.

“Que este premio ponga los ojos hacia nosotros. Gracias a Dios se nos dio y estamos súper orgullosos. Con este premio vamos a ayudar a que otros restaurantes también logren estar en las listas internacionales”, concluyó.

Tags
GastronomíaHoteles en Puerto RicoCocinaPremiaciónCaribeJamaica
ACERCA DEL AUTOR
Kimberly Domínguez Medina
Kimberly Domínguez MedinaArrow Icon
Kimberly Domínguez Medina realiza un internado de verano en periodismo en GFR Media, donde trabaja en las secciones de Gastronomía y Entretenimiento de El Nuevo Día. Actualmente, cursa una maestría en Periodismo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 15 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Gastronomía
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: