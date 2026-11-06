Víctor Ordóñez presenta una clase magistral en Puerto Rico

Víctor Ordóñez, hijo de Jorge Ordóñez y representante de Jorge Ordóñez Selections, visitó Puerto Rico por primera vez y ofreció una clase magistral en la que presentó unas catorce etiquetas del portafolio familiar.

La visita, coordinada por Méndez & Co., propició un recorrido por regiones españolas, variedades autóctonas y viñedos históricos, con énfasis en cómo el origen y los métodos de elaboración se expresan en cada vino.

La presentación incluyó vinos de Bodegas Avancia, Bodegas Breca, Bodegas La Caña, Bodegas Vatán y Jorge Ordóñez Málaga. Estos proyectos forman parte del negocio de su padre, Jorge Ordóñez, nacido en Málaga, quien desde 1987 ha impulsado la presencia de vinos españoles en el mercado estadounidense. Su trayectoria como importador y productor se ha centrado en dar a conocer regiones con identidad propia y preservar el patrimonio de sus viñedos.

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Como parte de la nueva generación del negocio familiar, Víctor repasó esa trayectoria mediante una selección que permitió explorar variedades como Godello, Albariño, Garnacha, Tinta de Toro, Verdejo y Moscatel de Alejandría. La clase abordó el vínculo entre estas uvas, sus regiones de procedencia y las distintas formas de trabajarlas en la bodega.

Víctor Ordóñez (Suministrada)

Entre los blancos, Nisia y Nisia Las Suertes acercaron a los participantes a la Verdejo de Rueda. Nisia procede de viñas viejas cultivadas sobre suelos arenosos que permitieron la supervivencia de cepas sin injertar. Nisia Las Suertes, por su parte, proviene de un viñedo histórico de pie franco y se elabora mediante fermentación y crianza sobre lías en barricas de roble francés, un proceso que aporta textura y estructura.

La Caña y La Caña Navia ofrecieron dos acercamientos a la Albariño de Rías Baixas. La Caña Navia se distingue por su fermentación con levaduras autóctonas y crianza sobre lías en roble francés. Su elaboración recupera la tradición de los albariños fermentados en madera y permite explorar la capacidad de esta variedad para desarrollar complejidad con el tiempo.

Desde Valdeorras, Avancia Godello aportó otra expresión de los blancos gallegos. Elaborado exclusivamente con Godello de viñas viejas sobre suelos de pizarra y cuarzo, combina vendimia manual, fermentación con levaduras autóctonas y crianza sobre lías en roble francés. La etiqueta refleja el trabajo de Bodegas Avancia con una variedad vinculada a la historia vitivinícola de la región.

Botani Old Vines mostró la vertiente seca de la Moscatel de Alejandría. Procedente de la Axarquía malagueña, se elabora con uvas de viñedos en pendientes pronunciadas, trabajados y cosechados a mano. Su fermentación y crianza sobre lías en acero inoxidable conservan el perfil aromático de la variedad, con notas de flores blancas y frutas con hueso.

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Entre los tintos, Breca El Nacido presentó una expresión joven de la Garnacha de Aragón, procedente de viñedos de montaña en la zona de Calatayud. Elaborado en depósitos de acero inoxidable y cemento, pone el acento en la fruta y en el carácter de la variedad. Su inclusión amplió el recorrido hacia los suelos de pizarra y las condiciones de clima continental de esta región.

Tritón y Vatán completaron el recorrido por Toro con vinos de Tinta de Toro, nombre local de la Tempranillo. Tritón ofrece una interpretación joven de esta variedad, mientras que Vatán destaca el patrimonio de los viñedos sin injertar de la región. Ambas etiquetas reflejan el vínculo del grupo con las zonas vitivinícolas históricas de España.

Selección de vinos. (Suministrada)